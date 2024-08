Austin Butler feiert romantischen Geburtstag mit seiner Kaia

Austin Butler feiert seinen Geburtstag mit etwas Zweisamkeit. Der Schauspieler wurde am Samstag 33 Jahre alt. Auf eine große Party schien er aber verzichtet zu haben. Stattdessen wird er mit seiner Partnerin Kaia Gerber (22) bei einem romantischen Spaziergang durch Manhattan gesehen. Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden Händchen haltend durch die Straßen schlendern. Gemeinsam schienen die zwei Austins Ehrentag lieber mit ein bisschen Shopping und einem Date zu begehen als mit ausschweifenden Feierlichkeiten. Auch optisch bildeten sie das optimale Pärchen: Beide setzten auf weite, dunkle Hosen und ein lockeres weißes Oberteil. Kaia trug dazu eine dunkle Sonnenbrille, während Austin seine Augen mit einer Cap vor der Sonne schützte.

Vielleicht will das Duo auch noch etwas gemeinsame Zeit genießen, bevor es für Austin wieder an die Arbeit geht. Er soll nämlich in Kürze wieder vor der Kamera stehen: Der "Elvis"-Darsteller spielt die Hauptrolle im Film "Caught Stealing". Neben ihm werden Zoë Kravitz (35) und Regina King (53) zu sehen sein. Der Film soll 2025 in die Kinos kommen. Aber auch Kaia war zuletzt gut beschäftigt – denn sie drehte ebenfalls einen Blockbuster: Zusammen mit Kate Hudson (45) und Elisabeth Moss (42) wird sie noch in diesem Jahr im Horrorfilm "Shell" zu sehen sein. Seine Premiere wird der Streifen im September auf dem Film Festival in Toronto feiern. Somit sind das Model und der Oscar-Nominierte sicherlich dankbar für jede freie und vor allem gemeinsame Minute.

Kaia und Austin sind bereits seit Frühjahr 2022 zusammen. Daraus machen sie in der Öffentlichkeit zwar kein Geheimnis, aber ihre Liebe bleibt sonst weitestgehend privat. Dennoch soll ihre Beziehung langsam immer ernster werden. Zeitweise kursierten sogar schon Verlobungsgerüchte, die sich allerdings nicht bestätigten. Im Mai dieses Jahres gab ein Augenzeuge einen kleinen Einblick in den gemeinsamen Memorial Day des Paares und verriet, wie verliebt sie sind. "Sie hielten den ganzen Weg zum Abendessen Händchen und blieben ein paar Mal stehen und umarmten sich, bevor sie in einen Klub gingen. Sie sahen definitiv glücklich und verliebt aus", erzählte die Quelle gegenüber People.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Mai 2022

Wie findet ihr es, dass Austin und Kaia seinen Geburtstag ohne Party verbringen? Genau richtig, man muss nicht immer groß feiern. Na ja, eine Party wäre sicher schön gewesen.



