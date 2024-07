Darum hat Prinzessin Charlotte bei den Royals das Sagen!

Prinzessin Charlotte (9) mausert sich immer mehr zu einem Liebling der Öffentlichkeit. Nach einem Treffen mit Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) schwärmte der Footballstar von der jungen Adeligen. Der Royal-Experte Charles Rae erinnert sich gegenüber The Sun: "Offenkundig war Taylors Freund sehr vernarrt in die kleine Charlotte, weil sie diejenige war, die alle Fragen zu stellen schien." Das mache eine Sache sehr deutlich. "Es zeigt einfach, dass von den drei Kindern Charlotte diejenige ist, die das Nest beherrscht. Da gibt es keinen Zweifel", meint der ehemalige Royal-Korrespondent.

Im Podcast "New Heights" schwärmten Travis und Jason Kelce (36) von dem Treffen mit den Royals bei Taylors Konzert. Der ältere Bruder berichtete: "Ich muss sagen, Prinz William (42) war fantastisch, aber das Highlight war Prinzessin Charlotte. Prinz George (10) war auch großartig. Aber sie war so verdammt bezaubernd." Dem konnte der Spieler der Kansas City Chiefs nur zustimmen und nannte die Enkelin von König Charles (75) einen "Superstar".

Das Mini-Me von Prinzessin Kate (42) beweist immer wieder, wie erwachsen es schon ist. Beim diesjährigen Trooping the Colour war die Königsfamilie in einer Kutsche vorgefahren, da der Tag von vielen Regenschauern gezeichnet war. Um den Schaulustigen trotzdem zuwinken zu können, hatte der Nachwuchs-Royal kurzerhand die Scheibe frei gewischt. Die Körpersprachenexpertin Judi James hatte das Verhalten der Kleinen an ihre Mama erinnert. "Auf süße und liebenswerte Weise schien es, als würde Charlotte einige der körpersprachlichen Rituale ihrer Mutter übernehmen", hatte sie gegenüber Mirror erklärt.

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

