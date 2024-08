Kyle Walker soll gegen Lauryn Goodman gerichtlich vorgehen

Kyle Walker (34) und seine Ex-Affäre Lauryn Goodman führen momentan einen öffentlichen Rosenkrieg. Eigentlich hieß es, der Fußballer möchte die Differenzen mit seiner einstigen Geliebten im Privaten klären. Mit diesem Vorhaben hatten der Sportler und seine Familie aber offenbar keinen Erfolg, wie ein Insider nun gegenüber The Sun verrät. Demnach soll Kyle bereits Rücksprache mit seinen Anwälten gehalten haben, um gegen Lauryn eine Belästigungsklage einzureichen. Zwei Anwaltskanzleien sollen dem sechsfachen Vater bereits mitgeteilt haben, dass der Kicker genug Gründe habe, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen.

Grund für Kyles drastische Maßnahme ist vor allem Lauryns öffentliche Stichelei gegen den Vater ihrer zwei Kinder. Nachdem das Gerichtsverfahren der beiden eigentlich für beendet erklärt worden war, wollte Lauryn nicht davon ablassen, gegen ihren Ex im Netz zu schießen. Sie behauptete unter anderem, Kyle habe versucht, sie nach der Anhörung zum gemeinsamen Sex zu überreden. Um seine vier Kinder und Ehefrau Annie Kilner zu schützen, soll der 34-Jährige jetzt rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Erst Anfang des Jahres gestand Kyle seine Affäre mit Lauryn – und das, während seine Frau mit dem vierten Kind schwanger war. In einem Interview mit The Sun räumte der Fußballer jegliche Schuld ein: "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss." Bereits vor rund vier Jahren brachte Lauryn das erste gemeinsame Kind von Kyle und ihr zur Welt. Im Juli vergangenen Jahres folgte dann Kind Nummer zwei. Auch mit seiner Ehefrau Annie hat er bereits vier Kinder.

Getty Images Kyle Walker gemeinsam mit seinen drei Söhnen

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Frau von Fußball-Star Kyle Walker

