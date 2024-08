"Mein Beschützer": So wuchs Sydney Sweeney mit Hund Tank auf

Sydney Sweeney (26) feiert seit Jahren große Erfolge. Dabei hat sie stets jemanden an ihrer Seite – ihr Hund Tank begleitet sie auf Schritt und Tritt. In einem Interview mit Vogue erzählt die Euphoria-Darstellerin, wie ihr tierischer Freund ihre Kindheit geprägt hat. "Ich wollte, dass sie aufwächst und ein großer Panzer wird – mein Beschützer", offenbart sie und führt fort: "Weil sie so jung war, nahm ich sie mit in die Schule – es war die Zeit, in der meine Mutter sagte: 'Du musst lernen, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen'." Dort fühlte sich ihr Hund wohl, denn Tank entwickelte sich "zum Haustier der Klasse" und lief gerne in den verschiedenen Klassenzimmern herum.

Ihre Liebe zu den Vierbeinern hat die 26-Jährige von ihrer Urgroßmutter. Sie liebte Hunde so sehr, dass sie acht von ihnen besaß. Als es irgendwann zu voll wurde, ging sie regelmäßig in Tierheime und kümmerte sich mit um die Fellnasen. Bei einem Besuch, bei dem die damals 17-jährige Sydney mitkam, entdeckten sie den nur wenige Wochen alten Pitbull-Mix-Welpen. "Sie war in einem sehr jungen Alter operiert worden – zweieinhalb, drei Wochen alt. So jung darf man das eigentlich nicht machen", offenbarte die Schauspielerin. Ihre Überlebenschancen waren gering. Dennoch adoptierte Sydney die kleine Hündin – ab dem Zeitpunkt begleitete Tank ihre Besitzerin überall hin.

Am Set ist ihr Hund natürlich auch mit dabei – Tank legt sich wohl "brav zur Seite" und schaut ihrem Frauchen beim Drehen zu. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Serie "Euphoria" eine dritte Staffel bekommen soll! Im Januar 2025 werden wohl die Dreharbeiten starten, wie unter anderem Quotenmeter bestätigte. Neben Sydney spielen anscheinend auch die Serienstars Jacob Elordi (27) und Zendaya Coleman (27) wieder mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und ihr Hund Tank im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Sydney ihren Hund Tank überall mitnimmt? Sehr süß! Das würde ich auch machen. Na ja, ich finde das unangebracht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de