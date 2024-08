Nach Trennung: Tommy Fury möchte Molly-Mae zurückgewinnen

Am Mittwoch machte Molly-Mae Hague (25) öffentlich, dass sie und ihr Verlobter Tommy Fury sich nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt haben. Auf Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie der Boxer den Tag mit ihrer gemeinsamen Tochter Bambi verbringt. Wie die Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber dem Magazin vermutet, steckt dahinter aber mehr als nur der Wunsch, Zeit mit seinem Sprössling zu verbringen. Sie glaubt, dass Tommy so das Herz seiner Verflossenen zurückerobern wolle: "Könnte dies Tommys Weg zurück in Molly-Maes Leben sein?"

"Tommy versteckt sich nicht mehr unter einem Kapuzenpulli oder sitzt angespannt am Steuer seines Autos, sondern trägt seine kleine Tochter mit gekrümmtem Arm, während sie ein Eis genießt", stellt sie fest und erklärt: "Sein gekrümmter Arm zeigt seinen 'starker Vater'-Boxer-Bizeps und sein Gesichtsausdruck mit dem leicht gesenkten Kinn scheint eine ruhige und ernste Entschlossenheit auszustrahlen, so als ob er sich darauf konzentriert, wo seine Prioritäten hier liegen."

Ob Molly sich davon überzeugen lässt? Schon kurz nach der Trennung kamen Gerüchte auf, dass der Sportler seine damalige Partnerin mehrfach betrogen haben soll. Unter anderem berichtete The Sun, dass Tommy nur wenige Tage vor der Trennung in einem Klub mit einer anderen Frau angebandelt habe. "Er trank [...] Wodka und es schien ihm egal zu sein, wer ihn mit dem Mädchen sah. Er küsste sie", plauderte ein angeblicher Augenzeuge gegenüber dem Blatt aus. Kurz darauf dementierte der Sprecher des 25-Jährigen diese Vorwürfe aber: "Tommy hat Molly-Mae weder betrogen noch war er am Samstag in Mazedonien."

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Getty Images Molly-Mae Hague, Reality-Bekanntheit

