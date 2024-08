So reagieren Dschungelcamp-Fans auf Nachzüglerin Elena Miras

Bereits am zweiten Tag wurde David Ortega (38) mit sieben Stimmen von seinen Mitcampern für den Auszug nominiert und musste das Allstars-Dschungelcamp verlassen. Trotzdem müssen die Fans nicht auf die aus zwölf Stars bestehende Besetzung verzichten, denn für Ersatz ist gesorgt: Elena Miras (32) zieht am dritten Tag als Nachzüglerin ins Camp. Die Fans freuen sich riesig über die TV-Bekanntheit: "David wurde durch Elena ausgetauscht und der Beef geht genauso weiter wie vorher. Yes!", zeigt sich ein X-Nutzer begeistert, während ein weiterer User mutmaßt: "Elena wird jetzt erst mal damit beschäftigt sein, allen Bewohnern im Dschungelcamp die Lebensfreude zu nehmen, um dann zu erfahren, dass sich die Bewohner gegenseitig rauswählen."

Einige Zuschauer vermuten aber auch, dass es vor allem zwischen Georgina Fleur (34) und Elena knallen könnte. "Georgina vs. Elena – Kotzbrocken Bitchfight aka Bettenproblem", lautet das harte Urteil eines Users. Mit der Vermutung liegen die Fans wohl auch goldrichtig: Der Rotschopf reagiert auf den Einzug der Ex-Love Island-Kandidatin nämlich überhaupt nicht erfreut. Als sie nach ihrer Dschungelprüfung zurück ins Camp kommt und Elena erblickt, blafft sie aufgeregt: "Wie ist das denn jetzt gekommen? Warum bist du denn jetzt hier? Kannst du das mal erzählen, warum du jetzt hier bist?" Im Dschungeltelefon äfft Elena Georgina dann genervt nach.

Während die Camp-Bewohner sichtlich überrascht von dem plötzlichen Auftauchen der Beauty sind, konnten die Zuschauer schon länger damit rechnen: Bereits vor dem Start der Ausstrahlung stand fest, dass Elena erst zu späterer Stunde ins Camp ziehen wird. "Im Legenden-Dschungel kann alles passieren. Elena Miras wird erst später ins Camp einziehen. Wann, das wird nicht nur für die Stars eine Überraschung", teaserte ein Sprecher gegenüber RTL an.

RTL / Stefan Gregorowius Georgina Fleur, Realitystar

RTL Elena Miras, Allstars-Dschungelcamperin 2024

