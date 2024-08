Ben Affleck fühlt sich bei seiner Ex Jennifer Garner sicher

Das einstige Traumpaar Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52) traf sich am Samstag zu einem gemütlichen Abendessen mit den gemeinsamen Kindern. Die Körpersprache-Expertin Judi James analysierte ihr Verhalten und stellte fest, dass sich die zwei trotz ihrer holprigen Vergangenheit auch heute miteinander wohlfühlen. Auf neuen Schnappschüssen des Treffens, die Daily Mail vorliegen, schauen sich die beiden liebevoll an. Die Expertin deutete die Situation wie folgt: "Ben scheint sich hier in den sicheren, vertrauten Hafen seiner Ex-Frau und seiner Kinder zurückzuziehen, während seine aktuellen Eheprobleme um ihn herum verwehen."

Die Abwesenheit von Bens aktueller Gattin Jennifer Lopez (55) sei bei dem Familienausflug ein immenser Vorteil gewesen. So beschrieb Judi: "Das ist ein häufiges Verhalten, wenn es in einer zweiten Ehe Probleme gibt und die erste Familieneinheit plötzlich wie ein angenehm vertrauter und scheinbar nicht verurteilender Zufluchtsort erscheint." Die Chemie zwischen den fürsorglichen Eltern scheint nach wie vor zu stimmen. Laut Judi sei auffällig, dass sich die Hollywoodstars auch unabhängig von der Aufmerksamkeit ihrer Kinder miteinander unterhielten und zusammen lachten.

Ben hat kürzlich seinen 52. Geburtstag im Kreise seiner Kinder mit einer kleinen Feier zelebriert, wie eine Quelle gegenüber People ausplauderte. Sogar J.Lo soll trotz der vermeintlichen Ehekrise kurz auf der Party vorbeigeschaut haben, um ihm zu gratulieren. Eine andere Dame war etwas länger vor Ort – nämlich seine Ex Jennifer! Sie kam gut gelaunt zu der Fete und winkte laut Daily Mail sogar sichtlich fröhlich den wartenden Paparazzi zu.

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

