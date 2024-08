So cool und relaxt feierte Ben Affleck seinen 52. Geburtstag

Ben Affleck (52) hat seinen 52. Geburtstag genau so gefeiert, wie er es sich gewünscht hat. Laut einer Quelle gegenüber dem Magazin People verbrachte der Schauspieler den 15. August im Kreis seiner Kinder mit einer kleinen Feier zu Hause. "Es war genau das, was er wollte. Er wollte nicht ausgehen, um zu feiern. Die Kinder hatten Geschenke für ihn. Es war wirklich schön", erzählt der Insider dem Onlineportal. Auch Jennifer Lopez (55) soll kurz vorbeigeschaut haben, um ihm zu gratulieren.

Aufnahmen von Page Six zeigen, dass auch seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) anwesend war. Sie besuchte sein Haus früher am Tag. J.Lo hingegen wurde erst später gesehen, wie sie das Grundstück wieder verließ. Trotz der Geburtstagsfeier hatte die Sängerin am selben Abend einen Solo-Auftritt bei der Eröffnung des Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien, bei der unter anderem Bruno Mars (38) und Lady Gaga (38) auftraten. Insider berichteten, dass Ben seine vier Wände für seinen Geburtstag nicht verlassen hat und den Tag überwiegend mit seinen Kindern verbrachte.

Ben und J.Lo, die im Juli 2022 in Las Vegas heirateten und ihre Hochzeit im August desselben Jahres mit einer Zeremonie in Georgia feierten, haben Berichten zufolge derzeit einige Spannungen in ihrer Ehe. So verbrachte die "Jenny from the Block"-Interpretin ihren Geburtstag im Juli in den Hamptons und veranstaltete eine Bridgerton-Themenparty, bei der der "Gone Girl"-Darsteller nicht anwesend war. Trotz dieser Herausforderungen konzentriert sich die Sängerin auf die Zukunft – während das Paar, das kürzlich ein neues Haus gekauft hat, angeblich getrennte Wege geht.

Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

