Cora Schumachers Ex Denny verteidigt Ralf nach Coming-out

Nachdem Cora Schumacher (47) öffentlich behauptet hatte, von der sexuellen Orienterung ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (49) in den Medien erfahren zu haben, verteidigte sich der ehemalige Rennfahrer auf Instagram. Dort kommt ihm nun auch ein anderer Verflossener der TV-Berühmtheit zur Hilfe. Denny Heidrich (36) kommentiert unter seinem Post: "Schon 2020 war das ein großes Thema am Telefon zwischen ihr und einem bekannten Österreicher." Er plaudert allerdings nicht aus, um wen es sich bei dem Österreicher handelt. Der Boxer findet, dass Cora das Thema jetzt endlich ruhen lassen sollte: "Dieses ständige Verbreiten von Unwahrheiten sollte nun endlich ein Ende haben."

Ralf teilte vor wenigen Tagen einen Screenshot im Netz, der den Nachrichtenverlauf von Cora und seinem Partner Étienne zeigt. Darin ist klar zu erkennen, dass die Blondine von Ralfs neuer Beziehung wusste. Zu dem Bildschirmfoto schrieb der Bruder von Michael Schumacher (55): "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet." Die The 50-Teilnehmerin schien sogar glücklich über die vermeintliche Hochzeit gewesen zu sein. "Ich freue mich so für euch", war in einer ihrer Nachrichten zu lesen.

Denny hatte das ehemalige Erotikmodel bei ihrer Kuppelshow "Coras House of Love" kennengelernt. Allerdings hielt die Liebe nicht allzu lange – schon vor Ende der Sendung war es zwischen den beiden wieder vorbei. Im Promiflash-Interview erklärte er nach der Ausstrahlung, warum er seine Teilnahme trotzdem nicht bereue: "Das Format war für mich eine gute Phase der Selbstfindung. Ich habe vieles über mich gelernt und bin emotional daran gewachsen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Anzeige Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, Boxer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Denny Heidrichs Kommentar? Toll, dass er Ralf unterstützt. Unnötig, er sollte sich raushalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de