Michael Madsen wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Michael Madsen (66) wurde verhaftet. Laut TMZ lautet der Vorwurf gegen den "Kill Bill"-Darsteller häusliche Gewalt. Er soll seine Frau DeAnna in der Nacht von Freitag auf Samstag während einer hitzigen Auseinandersetzung geschubst haben. Anschließend soll Michael sie laut polizeilichen Angaben sogar aus ihrem gemeinsamen Haus in Los Angeles ausgesperrt haben. Ein expliziter Grund für ihren Streit sei allerdings nicht bekannt.

Michaels Management äußerte sich bereits zu dem Vorfall. "Es war eine Meinungsverschiedenheit zwischen Michael und seiner Frau, von der wir hoffen, dass sie sich für beide positiv löst", heißt es in dem Statement, das dem Online-Portal vorliegt. DeAnna scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen. Nach Michaels Verhaftung soll sie jegliche ärztliche Hilfe abgelehnt haben.

Für den Schauspieler war es nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Kurz nach dem Tod seines Sohnes Hudson Lee im Januar 2022 stattete ihm die Polizei einen eher unschönen Besuch ab. Wie unter anderem The Sun berichtete, wurde Michael wohl in seinem Haus in Malibu festgenommen. Berichten zufolge sei er zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Anschluss daran soll er schließlich gegen eine Kaution von rund 450 Euro freigelassen worden sein. Ein genauer Grund für die Verhaftung wurde allerdings nicht bekannt gegeben.

Getty Images Michael Madsen mit seiner Frau DeAnna Madsen im Mai 2014

Getty Images Michael Madsen bei der Premiere von "The Hateful Eight"

