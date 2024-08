Psychischer Tiefpunkt: Elena Miras litt unter Depressionen

Kurz nach ihrem Einzug in das Allstars-Dschungelcamp packt Elena Miras (32) aus. Im vergangenen Sommer erreichte die Reality-TV-Bekanntheit einen Tiefpunkt, was ihre psychische Verfassung betrifft, wie sie im Gespräch mit Gigi Birofio (25) und Thorsten Legat (55) preisgibt. Sie habe nur noch 45 Kilogramm auf die Waage gebracht und nicht gewusst, was los sei. Ihr Körper habe Elena deutlich gezeigt, dass sie eine Pause gebrauchen könnte, doch sie habe nicht auf die Warnzeichen gehört. "Ich habe nichts gefühlt, nichts, null. Ich hab immer probiert aufzustehen und weiterzumachen. Es ist schon hart, wenn man nichts fühlt, aber man will fühlen, man will, dass es weitergeht", erinnert sie sich an die schwere Zeit. Eine Psychologin habe ihr dann bestätigt, dass sie an Depressionen leidet.

Für ihre Tochter habe Elena versucht, stark zu bleiben. 2018 hatte die einstige Love Island-Kandidatin mit ihrem Ex Mike Heiter (32) die kleine Aylen bekommen. Für ihren Nachwuchs sei sie jeden Morgen mit einem Lächeln aufgestanden und habe sie zum Kindergarten gebracht, obwohl sie innerlich "zerstört" gewesen sei. "Der Punkt als ich gemerkt habe, dass ich jetzt professionelle Hilfe brauche, war, als ich mein Kind vor meinen Augen hatte und leer war von innen. Ich hatte das noch nicht, weil ich gucke meine Tochter an und meine Gefühle sprudeln nur aus mir heraus, aber da war einfach nichts mehr", gesteht sie unter Tränen. Aylen sei zu dieser Zeit ihre einzige Hoffnung gewesen – dank ihr habe sie die Kraft gefunden, sich aus ihrer depressiven Phase herauszukämpfen.

Gigi ist von ihrem Geständnis sichtlich überrascht. "Ich hätte es nicht gedacht. Ich war voll so: 'Hä? Du?'", gesteht der TV-Casanova. Er betont, für Elena immer eine Schulter zum Anlehnen frei zu haben. Dass sie einen anhaltenden Streit mit seinem BFF Mike führt, soll da kein Hindernis sein. Das Verhältnis von Elena und Mike gilt als angespannt – immer wieder wirft die stolze Mutter ihrem Ex vor, die gemeinsame Tochter zu vernachlässigen.

RTL Gigi Birofio, Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Elena Miras und Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp



