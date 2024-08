So stilsicher präsentierte sich Herzogin Meghan in Kolumbien

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (39) befanden sich kürzlich auf Kolumbienreise: Die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte besuchten die Hauptstadt Bogotá sowie die karibischen und pazifischen Regionen Cartagena und Cali. Währenddessen verzichtete die US-Amerikanerin nicht auf einen eleganten Kleidungsstil – und zog mit ihren Looks alle Blicke auf sich. Bei einer Konferenz war sie beispielsweise in ein weißes, ärmelloses Hemd und einen mit Blumen bedruckten Maxirock gekleidet.

Die Schwiegertochter von König Charles (75) setzte während ihres Aufenthalts stets auf viel Eleganz. So präsentierte sich Meghan unter anderem in einem komplett weißen Outfit bestehend aus Tanktop und Rock, einem langärmeligen weißen Hemd und Pünktchen-Rock sowie einem schicken marineblauen Oberteil mit dazu farblich passender Hose. Außerdem strahlte die einstige Suits-Darstellerin in einem Kleid mit rosafarbenem Muster, zu dem sie hellbraune Absatzschuhe kombinierte.

Doch auch ein Seidenlook aus dunklen Orangetönen sowie ein schwarz gestreiftes Maxikleid ließen Meghan stilsicher erscheinen. Und das wohl auch aus einem ganz bestimmten Grund: Wie Judi James, Expertin für Körpersprache, gegenüber The Sun erklärte, schien die 43-Jährige mit ihrem Auftreten in dem südamerikanischen Land einen königlichen Eindruck machen zu wollen. "Ihre Wirbelsäule ist kerzengerade und ihre Arme sind mit den Ellbogen an den Oberkörper gepresst, was ein Promi-Trick ist, um ein elegantes und besonderes Aussehen zu erzeugen", erklärte Judi.

Prinz Harry und Herzogin Meghan

Herzogin Meghan im August 2024

