Auf Reise: Herzogin Meghan strahlt Eleganz eines Royals aus

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (39) sind keine arbeitenden Royals mehr, allerdings scheint die Suits-Darstellerin trotzdem einen königlichen Eindruck machen zu wollen. Judi James, eine Expertin für Körpersprache, analysiert ihren Auftritt in Bogotá und erklärt gegenüber The Sun: "Ihre Wirbelsäule ist kerzengerade und ihre Arme sind mit den Ellbogen an den Oberkörper gepresst, was ein Promi-Trick ist, um ein elegantes und besonderes Aussehen zu erzeugen." Ihr Ehemann unterstütze die Schauspielerin in ihrem Vorhaben, sich als den "Star der Show" zu präsentieren.

Judi stellt außerdem fest, dass Meghan mit ihrer gewohnten Freundlichkeit auf die Leute zugeht. Die Autorin ist sich sicher: "Ihre Wangen sind in einem Zeichen der Freude gerundet, und die nackten Arme sehen fast so aus, als wären sie für ihre charakteristischen herzlichen Umarmungen vorbereitet, die eindeutig ein Merkmal dieses Besuchs sein werden." Im Gegensatz zu seiner Frau wirke der Rotschopf reservierter. "Sein Gesichtsausdruck ist komplex und eher nachdenklich", beschreibt die Expertin den Sohn von König Charles (75).

Der Trip der exkommunizierten Royals wurde im Vorhinein viel kritisiert. Der Adelsexperte Tom Quinn vermutete im Gespräch mit Mirror, dass das britische Königshaus von ihrer Reise "irritiert" sei. Vor Ort wird das Pärchen eine Konferenz zur Bekämpfung von Gewalt an Kindern besuchen. Die Vermutung läge deshalb nahe, dass Meghan Prinzessin Kate (42) damit übertrumpfen wolle. Der Schriftsteller gibt zu bedenken: "Kates wohltätiges Engagement für Kinder war schon immer zentral für ihre Rolle in der königlichen Familie."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Bogotá, Kolumbien

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2024

