Ungewohnter Anblick: Prinz Harry und Meghan tanzen Salsa

Prinz Harry (39) und seine Herzogin Meghan (43) sind für vier Tage in Kolumbien. Während eines Besuches in der südamerikanischen Stadt Cali schwingen sie gemeinsam mit den Jugendlichen der Organisation Jóvenes en Cali das Tanzbein und legen einen leidenschaftlichen Salsa-Tanz hin. In einem Video, welches The Sun vorliegt, ist zu sehen, wie sie sich zu zweit zur Musik bewegen – um sie herum weitere Tanzschüler. Dieser Moment scheint sehr besonders für die beiden zu sein: Das verliebte Paar nimmt sich gegenseitig in den Arm – Meghan fasst ihrem Mann dabei liebevoll ins Gesicht. Zum Ende gibt es sogar noch einen Kuss!

Im Anschluss an ihren feurigen Tanz besuchen die beiden einen Vortrag der Organisation, in dem die Erfolge thematisiert werden, die bisher "durch Musik und Tanz" erreicht werden konnten. Wie das Magazin weiter berichtet, wendet sich Harry an die jungen Anwesenden: "Ich hoffe, ihr versteht, wie sehr sich euer Handeln auf die Menschen und Kinder in euren Gemeinden auswirkt. Der Weg, den ihr eingeschlagen habt, wird Hunderte, ja Tausende von jungen Menschen inspirieren und verändern."

Während ihrer Reise durch Kolumbien wurden Harry und die 43-Jährige immer wieder gesichtet, wie sie liebevoll miteinander umgingen. Das Paar, welches mittlerweile mit seinen Kindern in den USA lebt, wurde bei einer Performance im Delia Zapata National Centre for the Arts als total verliebt wahrgenommen. So hielten sie unter anderem Händchen und Meghan kuschelte sich eng an ihren Mann, der ihr einen Stirnkuss gab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Francia Márquez und ihrem Mann Yerney Pinillo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Tanz von Harry und Meghan? Sehr gut, die beiden sehen sehr leidenschaftlich aus! Na ja, das ist nicht so mein Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de