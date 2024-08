Herzogin Meghan und Prinz Harry kuscheln in Kolumbien

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (39) wurden mit offenen Armen in Kolumbien empfangen. Die Reise scheint den beiden sichtlich Spaß zu machen. Im Delia Zapata National Centre for the Arts durften die zwei Wahlamerikaner einer Performance lauschen und präsentierten sich dabei total verliebt. Auf einem Schnappschuss halten die beiden Händchen, während sie gespannt auf die Bühne schauen. Ein Foto, das The Sun vorliegt, zeigt sogar, wie die Suits-Darstellerin und der Rotschopf ihre Zweisamkeit genießen. Meghan kuschelt sich darauf an ihren Liebsten, der wiederum gibt ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn.

Die Turteltauben begeistern ihre Fans allerdings nicht nur mit ihren Liebesbekundungen. Auch das Outfit der Schauspielerin bringt viele Bewunderer zum Staunen. Bei ihrem Besuch in Bogotá war Meghan in ein metallisch-rosafarbenes Kleid mit detailreichen Mustern gehüllt. Der Look wurde von der kolumbianischen Designerin Johanna Ortiz geschaffen und sorgte außerdem mit seinem tiefen Beinschlitz für Aufsehen. Laut Page Six ist die Robe für den stolzen Preis von 2000 Euro zu haben.

Das Ehepaar war von der kolumbianischen Vizepräsidentin in das südamerikanische Land eingeladen worden. Laut People habe die Politikerin Harry und Meghan direkt nach ihrer Landung empfangen und ihnen Kaffee und Tee serviert. Dabei durfte natürlich auch das traditionelle Käsegebäck Pan de Bono nicht fehlen. Doch der Bruder von Prinz William (42) und seine Frau waren nicht nur zum Spaß zu Besuch. Berichten von Harper's Bazaar zufolge hatten sie sich mit der kolumbianischen Vizepräsidentin auch über Themen wie Sicherheit im Internet und mentale Gesundheit ausgetauscht.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Francia Márquez und ihrem Mann Yerney Pinillo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Turteln von Meghan und Harry in Kolumbien? Total süß! Etwas zu viel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de