Wie süß: Barry Keoghan teilt seltenes Foto mit seinem Sohn

Barry Keoghan (31) hält sich eher zurück, was Einblicke in sein Privatleben betrifft – nun macht der Schauspieler jedoch eine Ausnahme. Auf Instagram überrascht er seine Fans mit einem Schnappschuss der etwas anderen Art – und zwar einem Foto von Sohnemann Brando. Auf dem zuckersüßen Selfie schaut das Duo in die Kamera, während Barrys Nachwuchs Spielzeug in den Händen hält. "Er ist ein größerer Charmeur, als ich es bin. Unser kleiner Brando", kommentiert der gebürtige Ire das Bild, auf dem besonders ein Detail sofort auffällt: Sein Wonneproppen hat genauso strahlend blaue Augen wie sein Papa!

Diese Tatsache bleibt auch bei zahlreichen Fans nicht unbemerkt. In der Kommentarspalte von Barrys Social-Media-Beitrag heißt es beispielsweise: "Ahh, Brando ist einfach so bezaubernd. Das sind genau die gleichen Augen wie deine!" Zudem schwärmt Michelle Pfeiffer (66): "Er hat deine Augen!" Dem stimmen auch zahlreiche weitere User zu. Einige der Nutzer sind aber auch neugierig, was die Schlagzeilen rund um den 31-Jährigen und Sabrina Carpenter (25) betrifft: "Ein Post direkt nach der angeblichen Trennung?", lautet es unter anderem.

Der "Saltburn"-Darsteller und die Sängerin sollen seit wenigen Wochen getrennte Wege gehen. Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber The Sun und meinte, den Grund für das vermeintliche Liebes-Aus zu kennen. "Er war schon immer ein Partylöwe und Sabrina hatte die Nase voll von seinen Eskapaden", merkte die Quelle an und führte ferner aus: "Sie ist in den Charts ganz oben und stellt sich selbst jetzt an die erste Stelle, während sie sich auf ihre Tournee im nächsten Monat vorbereitet." Barry und Sabrina bestätigten eine Trennung bisher jedoch nicht.

Instagram / CjK1_yJs4Am Barry Keoghan mit seinem Sohn Brando

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

