Wollen HealthyMandy und FitnessOskar weiteren Nachwuchs?

Die Social-Media-Stars HealthyMandy (29) und FitnessOskar (33) durften sich vor drei Monaten über die Geburt ihres Söhnchens freuen. Seither teilt die frischgebackene Mama eifrig Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Nun möchte ein Instagram-Follower von der Influencerin wissen, ob sie denn bereits über weiteren Nachwuchs nachgedacht hat. "Oskar meinte letztens, dass er nicht wollen würde, dass wir die Babyzeit das letzte Mal erleben", verrät die YouTuberin und ergänzt: "Meine Schwangerschaft war nicht leicht. Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt." Aktuell denken sie aber nicht an weiteren Nachwuchs und möchten erst mal die Zeit genießen.

Ihre Offenheit im Netz hat auch Schattenseiten: Nachdem die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story ihren nackten After-Baby-Bauch samt Dehnungsstreifen gezeigt hatte, prasselten hämische Kommentare auf sie ein. "Ganz schön auseinandergelebt" und "Sorry, aber wie hat die zugenommen", lauteten unter anderem zwei bitterböse Kommentare. Davon lässt Mandy sich aber nicht aus der Reserve locken: "Das, was manchmal auf Social Media so abgeht… Manchmal würde ich echt ein bisschen häufiger einfach mal meine Meinung teilen, aber ich lasse es."

Die Geburt ihres Babys folgt nach einem schweren Schicksalsschlag: Im Dezember 2022 starb ihr erstes Kind Rio an einer seltenen Immunkrankheit, dem IPEX-Syndrom. Der Kleine wurde nur viereinhalb Monate alt. Ende Juli gedachte Mandy an Rios zweitem Geburtstag ihrem Sohn. "Ein weiterer Geburtstag ohne dich an unserer Seite, 19 Monate sind unsere Arme leer und sehnen sich danach, dich noch einmal zu halten", schrieb sie unter einen Instagram-Beitrag.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Neugeborenen im Oktober 2022

