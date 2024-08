Nach Dschungel-Zoff: Kader Loth schießt gegen Giulia Siegel

In der heutigen Ausgabe des Allstars-Dschungelcamps eskalierte die Situation zwischen Giulia Siegel (49) und Kader Loth (51). Letztere ist nun zu Gast bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" – und hat keine netten Worte für ihre Mitcamperin übrig. "Wenn ich Giulias Anblick sehe, kommt es mir hoch. Sie hat Regelverstöße begangen, sie hat uns respektlos behandelt", wettert sie und fügt hinzu: "Sie hält sich für intellektuell, dann geh in die Politik. Was sucht eine intellektuelle Person im Dschungelcamp? Sie ist eine charakterschwache Person. Sie ist die Besserwisserin."

Dass sich die TV-Bekanntheit so aus der Ruhe bringen lässt, passiert eher selten. Die DJane hatte im Dschungel jedoch behauptet, Kader und die anderen Frauen würden sie provozieren – was sie nicht auf sich sitzen lässt. "Ich bin normalerweise ein ruhiger Mensch, ich habe das tagelang beobachtet, geschluckt und geschluckt. Auf dem Weg zum Klo hat sie über mich und Danni gelästert", erklärt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin. Als sie die 49-Jährige dann darauf ansprach, stritt sie aber alles ab. "Wie kann sie mich als Lügnerin darstellen? Das hat mich auf die Palme gebracht", betont Kader.

Der Streit zwischen den Frauen begann, nachdem Daniela Büchner (46) als Teamchefin entschieden hatte, dass anstelle von Giulia andere Camper das Kochen übernehmen sollen – wovon sich die The 50-Bekanntheit sichtlich angegriffen fühlte. Also fing sie an, ihre Wut rauszulassen. "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht", ging sie die Goodbye Deutschland-Darstellerin an und teilte später auch gegen die 51-Jährige aus: "Mach deine Sendezeit nicht mit mir", warf sie Kader vor.

RTL / Stefan Gregorowius Kader Loth, Reality-TV-Legende

RTL Elena Miras, Kader Loth, Gigi Birofio, Giulia Siegel und Thorsten Legat im Allstar-Dschungelcamp

