Die erste Schatzsuche im Allstars-Dschungelcamp steht an

Der fünfte Tag im Allstars-Dschungelcamp ist angebrochen: Heute begeben sich Mola Adebisi (51) und Kader Loth (51) auf Schatzsuche. Am Zielort angekommen, müssen der Moderator und die Reality-TV-Bekanntheit echtes Teamwork und klare Kommunikation beweisen: Während Mola blind die Rute schwingt, gibt Kader ihm genaue Angel-Anweisungen. Trotz einiger Startschwierigkeiten sichern sich die beiden zwar am Ende die Schatztruhe mit Leckereien, leisten sich dann allerdings einen Fauxpas...

Um an den Inhalt der Truhe heranzukommen, müssen die Camper eine Rechenaufgabe lösen. Diese lautet: "Wie viele Minuten hat eine Woche? A: 10.080 oder B: 14.560." Danni Büchner (46) legt sich sofort auf die zweite Antwortmöglichkeit fest. Eric Stehfest (35) und Thorsten Legat (55) stimmen ihr zu. "Es ist hundertprozentig B", ist sich der Schauspieler sicher. Schlussendlich öffnet Mola das Fach der Schatzkiste und muss mit Entsetzen feststellen, dass dieses leer ist. Schnell macht sich Frust im Urwald breit. Besonders Giulia Siegel (49) macht ihrem Ärger Luft, da sie die Aufgabe vorab mit einem Stock auf dem Boden nachrechnen wollte: "Das ist reine Dummheit und Gruppenzwang gewesen."

Es ist nicht das erste Mal, dass das Model im Busch von Südafrika aneckt: Nachdem sich die 49-Jährige zur Chefköchin des Camps ernannt hatte, bekam sie sich mit Mitstreiterin Danni in die Haare. Der Grund: Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit wollte etwas mehr Abwechslung reinbringen und das schien Giulia ganz und gar nicht in den Kram zu passen. "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht", motzte sie Danni an.

RTL Mola Adebisi und Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Giulia Siegel, Allstars-Dschungelcamperin 2024

