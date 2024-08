Einstiges Meangirl: Sarah Knappik überrascht mit neuem Image

Sarah Knappik (37) zeigte sich 2011 im Dschungelcamp noch von einer ganz anderen Seite – damals fiel der Realitystar eher durch seine Zickenanfälle auf. Im Allstars-Dschungelcamp präsentiert sie allerdings eine ganz andere Seite von sich. In der Wildnis von Südafrika macht Sarah viele Witze und wirkt gelassen. Das fällt auch ihren Mitstreitern auf. "Sie war so arrogant, so überheblich. Ich dachte auch noch: 'Ist das eine Oberzicke.' [...] Aber wenn ich heute deine persönliche Entwicklung betrachte, muss ich sagen, du bist so ein bodenständiger Mensch geworden. [...] Du hast so ein gutes Herz und du tust mir als Mensch einfach gut", lobt beispielsweise Kader Loth (51) die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Auch Daniela Büchner (46) schwärmt von Sarah und ihrem Wandel: "Die ist wirklich so eine liebe, nette, bodenständige Frau. [...] Ihr gönne ich das ganze Glück auf dieser Welt."

Während des Gespräches mit Danni und Kader kommen Sarah immer wieder die Tränen. Die lobenden Worte der beiden rühren sie augenscheinlich sehr. "Boah, ich danke euch. Jetzt heule ich wieder, aber das ist für mich das schönste Kompliment", erklärt die 37-Jährige weinend. Bei GNTM oder auch im Dschungel vor 13 Jahren raubte sie vielen den letzten Nerv. Inzwischen ist davon offenbar nichts mehr übrig. Stattdessen ist Sarah einfach nur stolz auf sich und ihren Weg. "Ich bin wirklich dankbar, dass ich einen Platz in meinem Leben gefunden habe, der mir wirklich Spaß macht", resümiert sie im Dschungeltelefon.

Auch die Fans sind von Sarahs Entwicklung total begeistert. "Sarah ist so authentisch und sympathisch. Ich mag sie sehr, eben weil sie sich nicht verstellt und so ist, wie sie ist", schreibt beispielsweise ein User auf Instagram. Zahlreiche andere stimmen zu. Wie es für die Reality-TV-Bekanntheit im Legenden-Dschungel noch weitergeht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Giulia Siegel, Sarah Knappik und Winfried Glatzeder auf dem Weg ins Dschungelcamp

