Mette-Marits Sohn wurde zusammen mit seinem Opfer gesehen

Die Schlagzeilen um Kronprinzessin Mette Marits (51) Sohn möchten einfach nicht abreißen. Nachdem Marius Borg Høiby (27) Anfang August wegen Körperverletzung angeklagt wurde, kommen nach und nach immer mehr Details zu den Geschehnissen ans Licht. Nun taucht ein Foto auf, dass den Blondschopf am Steuer eines Autos zeigt. Neben ihm sitzt eine junge Frau mit blonden Haaren, die dieselbe sein soll, die Marius in der Nacht zum 4. August körperlich verletzt haben soll. Laut Informationen der norwegischen Zeitung "SE og HØR" soll der Schnappschuss am vergangenen Donnerstag entstanden sein. Weshalb sich die beiden getroffen haben, erklärt die Anwältin der jungen Frau in einem Statement.

Demnach sollen sich Marius und seine weibliche Begleitung zu einem "ruhigen Gespräch" getroffen haben. "Die Parteien stehen im Dialog. Es gibt eine Reihe von praktischen Dingen, die nach einer Zeit des Zusammenlebens geklärt werden müssen", betont die Juristin gegenüber "TV2". Nur einen Tag nach dem Treffen mit Marius hat ihre Mandantin dann gegen ihn bei der Polizei ausgesagt. Gut möglich, dass sie zuvor noch ihre Sachen abholen wollte, die bis dato bei dem 27-Jährigen lagen. Immerhin drohte Mette Marits Sohn seinem Opfer, alle Gegenstände, die bis zu einer bestimmten Uhrzeit nicht abgeholt wurden, zu verbrennen.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich auch eine weitere Ex-Freundin von Marius zu Wort, die behauptete, auch ihr habe er Gewalt angetan. "Marius war auch gewalttätig mir gegenüber. Er hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen, er hat mich getreten, er hat mich gewürgt und meine Wohnung zertrümmert", erzählte Nora Haukland auf Snapchat.

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

Instagram / norahaukland Marius Borg Høiby und Nora Haukland an Halloween

