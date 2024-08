Nacktbaden: So feiern Ashley Graham und Justin Hochzeitstag

Ashley Graham (36) und Justin Ervin (35) zelebrieren ein ganz besonderes Jubiläum: Das Supermodel und der Kameramann sind seit 14 Jahren verheiratet! Wie Ashley nun im Netz preisgibt, feierte das Paar seinen Hochzeitstag mit einem romantischen Wochenendtrip. Auf Instagram veröffentlicht die US-Amerikanerin zahlreiche Bilder, die Eindrücke des Kurzurlaubs zeigen. Ihre Zeit zu zweit verbrachten die Eheleute in einem abgelegenen Waldhaus. Den Schnappschüssen nach zu urteilen, genossen sie dort während einiger Wanderungen die Natur. Auf einem Ausflug wurde es offenbar ziemlich heiß: Ein Foto zeigt Ashley splitterfasernackt beim Baden in einem idyllischen See.

Ashley und Justin gelten als echtes Hollywood-Traumpaar – und das nicht ohne Grund! Ashley lernte ihren heutigen Ehemann bereits im Alter von 21 Jahren kennen. Das Curvy-Model und der Videograf trafen in einer Kirche aufeinander. Zwischen beiden hat es offenbar auf Anhieb gefunkt. Denn nur ein Jahr später traten die Turteltauben vor den Traualtar und gaben sich im August 2010 das Jawort.

Ganze neun Jahre genossen Ashley und Justin als Paar ihre Zweisamkeit. Erst dann entschieden sie sich, eine Familie zu gründen. Im Januar 2020 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn Isaac (4) das Licht der Welt. Zwei Jahre später machten die Zwillingssöhne Malachi und Roman die Rasselbande komplett. Über ihre Entscheidung, sich mit dem Familienzuwachs Zeit zu lassen, ist Ashley heute überglücklich. "Wir waren neun Jahre lang verheiratet, bevor wir Kinder bekamen. Das macht wirklich einen Unterschied. Ich war so froh, dass wir genug Zeit zusammen verbracht haben. So lernten wir alles voneinander kennen", erklärte das Model vor knapp einem Jahr im "Milk Drunk by Bobby"-Podcast.

