Nach Geburt: Darum läuft Ashley Grahams Ehe immer noch super

Ashley Graham (35) könnte anscheinend nicht glücklicher in ihrer Beziehung sein. Das US-amerikanische Model und ihr Mann Justin Ervin durften sich Anfang des vergangenen Jahres über weiteren Nachwuchs freuen: Nach ihrem Sohn Isaac erblickten im Januar 2022 die Zwillinge Roman und Malachi das Licht der Welt. Durch die Schwangerschaften hat sich einiges an Ashleys Körper verändert – zum Beispiel ihr Bauch. In ihrer Beziehung ist aber alles beim Alten geblieben.

Ashley verriet im Podcast "Milk Drunk by Bobbie" das Geheimnis, wie sie die Bindung zu ihrem Mann nach der Geburt aufrechterhalten konnte. "Justin und ich sind wirklich solide. Wir konnten neun Jahre lang verheiratet sein, bevor wir Kinder bekamen. Das macht wirklich einen Unterschied", erzählte sie. "Ich war so froh, dass wir die Zeit hatten, die wir miteinander verbringen konnten. So lernten wir alles voneinander kennen – denn man kennt wirklich noch nicht alles voneinander, bis man Kinder bekommt. Und dann lernt man sich auf einer ganz anderen Ebene kennen, was gleichzeitig aufregend, beängstigend und herausfordernd ist."

Das Curvy-Model und der Filmemacher feierten im August des vergangenen Jahres bereits ihren zwölften Hochzeitstag. "Alles Gute zum Jahrestag, Baby! Zwölf Jahre später sind wir immer noch das heißeste Paar von allen", schrieb die Beauty zu einem süßen Schnappschuss, auf dem die beiden sich innig küssen. "Ich werde dich immer lieben, Justin."

Anzeige

Getty Images Justin Ervin und Ashley Graham, November 2022

Anzeige

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin, März 2023

Anzeige

Getty Images Justin Ervin und Ashley Graham, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de