Priyanka Chopra bereitet Nick Jonas auf seine Rollen vor

Nick Jonas (31) bekommt zu Hause fleißig Unterstützung von seiner Ehefrau Priyanka Chopra (42). Wie der Jonas Brothers-Star gegenüber E! News ausplaudert, übt das Schauspielerpaar für seine Rollen gemeinsam. "Ich habe einen ziemlich guten Szenenpartner zu Hause", erzählt er und führt fort: "Mit ziemlich gut meine ich Weltklasse, also ist das immer schön." Für die TV-Bekanntheit sei es immer toll, mit der "Familie kreativ zu bleiben und das dann in den Arbeitsbereich mit einzubringen". "Wir reden einfach über, na ja, Charaktere", erklärt Nick und schwärmt, dass sie sogar zusammen ihre Vorstellungsvideos für verschiedene Castings aufgenommen haben.

Die beiden strahlten gerade erst gemeinsam auf dem roten Teppich des Films "The Good Half". Dort spielt der 31-Jährige den jungen Drehbuchautor Renn, der sich um die Beerdigung seiner verstorbenen Mutter kümmern soll – doch er hat sich völlig von seiner Familie entfremdet. Als er in seine Heimatstadt zurückkehrt, versucht er, sich den familiären Konflikten zu stellen. Die Komödie kam erst vor wenigen Tagen in die amerikanischen Kinos – wann der Film in Europa startet, ist bislang unklar.

In seinem Privatleben läuft es, anders als bei seiner Rolle, sehr gut. Gemeinsam mit seiner Frau Priyanka hat er sich eine kleine Familie aufgebaut. 2022 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern – durch eine Leihmutter kam die kleine Malti Marie zur Welt. Und das hat das Leben des Musikers total umgestellt, wie er in einem Interview mit People vor wenigen Tagen verriet: "Ich denke, dass sich für mich alles in meinem Leben und meine Perspektive auf alles verändert hat, als ich Vater wurde."

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

