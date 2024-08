"Alles verändert": Nick Jonas schwärmt vom Leben als Vater

Der berühmte Jonas Brothers-Star Nick Jonas (31) ist seit über zwei Jahren glücklicher Vater seiner Tochter Malti Marie. Seit diesem Meilenstein sieht er das Leben mit anderen Augen. Im Interview mit People spricht der Sänger bei der Premiere seines neuen Films "The Good Half" in Los Angeles offen über seine kleine Familie mit Ehefrau Priyanka Chopra (42). Dabei plaudert er einige private Details aus. So enthüllt der Musiker: "Ich denke, dass sich für mich alles in meinem Leben und meine Perspektive auf alles verändert hat, als ich Vater wurde."

Er sieht in Bezug auf die große Veränderung ehrlich ein: "Das ist eine natürliche Sache, die offensichtlich passieren wird." Wie viel ihm sein Nachwuchs bedeutet, betont er schließlich mit liebevollen Worten: "Meine Tochter ist das Licht meiner Welt, und Projekte zu machen, die ich eines Tages mit ihr sehen kann, ist ein absolutes Ziel." Zu dem Event erscheint er in Begleitung seiner Gattin, die den 31-Jährigen auf dem roten Teppich bestens unterstützt und an seiner Seite für die Kameras in einem stylishen Outfit posiert.

Kürzlich feierte das Pärchen ein ganz besonderes persönliches Jubiläum: Vor sechs Jahren hatte Nick der ehemaligen Miss World die wichtigste Frage seines Lebens gestellt. Im Jahr 2018 folgte die Traumhochzeit der Turteltauben. Auf seinem offiziellen Instagram-Account erinnerte sich der Songwriter vor einigen Tagen mit einem süßen Rückblickfoto an den Antrag. Dazu formulierte der US-Amerikaner in der Bildunterschrift: "Heute vor sechs Jahren habe ich die erstaunlichste Frau der Welt gebeten, mich zu heiraten. Danke, dass du Ja gesagt hast."

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, August 2024

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Juli 2024

