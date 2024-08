Sind Jonny Jaspers und Laura von "Ex on the Beach" getrennt?

Laura Peuker und Jonny Jaspers sind eine der Erfolgsstorys von Ex on the Beach. In der dritten Staffel trafen die TV-Bekanntheiten wieder aufeinander und gaben ihrer Beziehung eine zweite Chance. Nun haben Fans allerdings Grund zur Sorge: Auf Social Media herrscht Funkstille zwischen den beiden und die meisten gemeinsamen Fotos scheinen gelöscht zu sein. Unter den neuesten Beiträgen der Sportlerin auf Instagram wundert sich deshalb ein Fan: "Ist sie nicht mehr mit Jonny zusammen? Oder habe ich etwas nicht mitbekommen..." Andere User sind sich schon sicher, dass sich das Pärchen still und heimlich getrennt hat. Laura hat sich zu der Thematik noch nicht geäußert, dankt allerdings einem Kommentator, der sie verteidigt, mit Herz-Emojis.

Die "Ex on the Beach"-Reise der beiden Realitystars war von Anfang an sehr emotional. Bei ihrem Aufeinandertreffen in der Show schossen Jonny direkt die Tränen in die Augen. "Ich habe etwas verloren, was ich immer noch gerne in meinem Leben hätte", gestand der ehemalige Temptation Island-Verführer. Auch für Laura war dieser Moment sehr bewegend. Im Einzelinterview gab sie zu: "Mein Herz ist mir wortwörtlich in die Hose gerutscht."

Nach ihrem Liebes-Comeback in der Realityshow lief es zwischen der Turnerin und dem gebürtigen Düsseldorfer eigentlich bestens. Im Promiflash-Interview schwärmte Jonny noch vor wenigen Monaten: "Wir sind zusammengezogen, es läuft alles super, wir harmonieren, wir lernen uns immer noch besser kennen. Wir haben immer weniger Probleme – so gut wie gar keine mehr." Sogar eine gemeinsame Showteilnahme habe er sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker, "Ex on the Beach"-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Jonny und Laura noch zusammen sind? Ja, das hoffe ich. Nein. Ich denke, sie haben sich getrennt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de