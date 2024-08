Tag vier: So gut kommt das Dschungelcamp bei den Fans an

In diesem Jahr feiert das Dschungelcamp 20-jähriges Jubiläum. Deshalb überlegte sich RTL ein ganz besonderes Special: Im "Allstars-Dschungelcamp" kämpfen diesmal nur Kandidaten, die bereits einmal angetreten sind. Seit Freitag läuft die Sonderstaffel im TV und scheint bei den Fans ganz besonders gut anzukommen. Schon am Sonntag lockte die Folge 2,44 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die Ausgabe am Montag konnte das laut Quotenmeter sogar noch einmal übertreffen. Ganze 2,54 Millionen Zuschauer und somit rund 10,7 Prozent des Marktanteils sahen sich die Episode an.

Ob es ein Zufall ist, dass die Montagsfolge besonders gut bei den Zuschauern ankam? Wohl kaum, schließlich ging es in dieser Episode mächtig zur Sache. Erst gerieten Elena Miras (32) und Hanka Rackwitz (55) heftig aneinander. Die ehemalige Mieten, kaufen, wohnen-Darstellerin drohte deshalb kurzzeitig sogar mit ihrem freiwilligen Dschungel-Exit. Dann ging es zwischen weiteren Campern heiß her. Ein Streit zwischen Daniela Büchner (46), Giulia Siegel (49) und Kader Loth (51) eskalierte. Auslöser dafür waren Ungereimtheiten zum Küchendienst.

Wie die Quoten zeigen, werden die Fans offenbar vom diesjährigen "Allstars-Dschungelcamp" ziemlich gut unterhalten. Doch welcher Camper kommt bei den Zuschauern am besten an? Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 19. August, 17:30 Uhr] ging hervor, dass Gigi Birofio (25) der mit Abstand beliebteste Kandidat zu sein scheint. Ganze 493 von insgesamt 1.493 Lesern (29,4 Prozent) gönnen dem Realitystar den Sieg.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Teilnehmer des diesjährigen "Allstars-Dschungelcamp"

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio, Kandidat im diesjährigen "Allstars-Dschungelcamp"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Allstars-Dschungelcamp bisher? Ich liebe die diesjährige Staffel! Mich haben die bisherigen Folgen noch nicht wirklich abgeholt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de