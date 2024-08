Dschungeldrama: Nun eskaliert es zwischen diesen drei Damen

Zwischen Giulia Siegel (49), Daniela Büchner (46) und Kader Loth (51) fliegen in der heutigen Folge des Allstars-Dschungelcamps ordentlich die Fetzen. Grund dafür: Als Teamchefin entscheidet die Goodbye Deutschland-Bekanntheit, dass Giulia nicht länger für die Camper kocht, sondern dass die Aufgabe an Kader und Sarah Knappik (37) übergeht. Überrascht ist diese davon nicht – begeistert aber auch nicht. Und als die DJane während des Kochens gefragt wird, ob sie eine Reiskruste machen könne, droht die Situation zu eskalieren. Sie wettert, sie sei heute nicht zum Kochen engagiert – was Danni missfällt und sie anspricht. Daraufhin wird Giulia laut: "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht."

Das stößt der 46-Jährigen sauer auf. "Hast du Probleme oder was ist dein Problem?" Giulia sucht zu dem Zeitpunkt aber das Ferne – denn für sie ist die Sache glasklar. Sie wird seit Tag eins von den anderen Frauen provoziert. Das bekommt Kader mit, weshalb sie sich entscheidet, auf die The 50-Teilnehmerin zuzugehen. "Mach deine Sendezeit nicht mit mir", kriegt sie daraufhin zu hören, was dafür sorgt, dass die 51-Jährige rot sieht. "Wenn du ein Problem hast, sag es mir ins Gesicht. Ich habe meinen Namen gehört!", sagt sie sauer und fügt hinzu: "Du bist nicht kritikfähig, du bist ein Weichei!" Für die Zuschauer scheint das Theater der Frauen lächerlich. "Ist das noch Dschungel oder das perfekte Dinner?", merkt ein User auf X an.

Der Streit der drei Damen ist aber nicht der einzige, der sich heute abgespielt hat. Auch zwischen Elena Miras (32) und Hanka (55) wurde es brenzlig. Dabei wollte der Love Island-Star nichts weiter als Verbesserungsvorschläge für die Rotation der Nachtwache machen. In den Augen der "Mieten, kaufen, wohnen"-Darstellerin ist dies aber ein Angriff auf ihre Position als Teamchefin. Elenas Art gefällt ihr gar nicht – weshalb Hanka droht, aus dem Camp auszuziehen: "Hört mal zu, ich gehe gleich raus, weil mir reicht es wirklich!"

RTL Elena Miras, Kader Loth, Gigi Birofio, Giulia Siegel und Thorsten Legat im Allstar-Dschungelcamp

RTL Hanka Rackwitz, Kandidatin im Allstars-Dschungelcamp 2024

Auf wessen Seite steht ihr bei dem Streit? Giulia! Ich kann verstehen, dass sie sich provoziert fühlt. Danni und Kader! Ich finde Giulias Reaktion übertrieben. Ergebnis anzeigen



