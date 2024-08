Trotz Streit mit Ex: Ralf Schumacher teilt süßes Pärchenfoto

Sein Coming-out hat eine regelrechte Fehde zwischen Ralf Schumacher (49) und seiner Ex-Frau Cora (47) entfacht. Der ehemalige Rennfahrer scheint sich von den Streitigkeiten jedoch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Auf seinem Instagram-Profil teilt Ralf nun einen idyllischen Schnappschuss mit seinem neuen Partner Étienne Bousquet-Cassagne. Die beiden scheinen sich aktuell eine romantische Auszeit auf einem Weingut zu gönnen. "Die Weinlese hat heute begonnen", lauten Ralfs Worte in der Bildunterschrift, denen er anfügt: "Wir haben die Chance genutzt, noch mal ein paar Jahrgänge zu testen. Muss ja auch sein."

Ralfs Follower stehen voll und ganz hinter ihm und drücken ihre Unterstützung in der Kommentarspalte unter dem Beitrag aus. "Tolles Foto! Steht zu eurer Liebe, egal was andere sagen", schreibt ein Nutzer und ergänzt: "Man sollte sich in unserer Gesellschaft nicht mehr verstecken müssen. Liebe ist Liebe." Zahlreiche weitere User scheinen sich über das neue Liebesglück des Ex-Formel-1-Piloten zu freuen. "Ralf, du strahlst. Das ist das Schönste im Leben, einfach angekommen zu sein", heißt es in einem anderen Kommentar.

Cora schien die Nachricht über das Coming-out ihres Ex-Mannes eher weniger gut wegzustecken. Nach Ralfs Bekanntgabe zeigte sich die 47-Jährige verletzt. Wie sie gegenüber Spiegel behauptete, hatte sie von der neuen Beziehung des Motorsportlers erst durch die Medien erfahren: "Ich fühle mich genötigt, mein Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren. [...] Ich fühle mich benutzt. Meiner besten Jahre beraubt. War er aufrichtig zu mir? Und das Wichtigste: Hat er mich überhaupt geliebt?"

Anzeige Anzeige

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Schnappschuss der beiden? Total schön! Die beiden scheinen richtig glücklich miteinander zu sein. Na ja, ich finde, das ist nichts Besonderes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de