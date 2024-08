Zoff mit Ralf: Jetzt mischt sich Cora Schumachers Mama ein

Im Drama um Cora (47) und Ralf Schumacher (49) meldet sich nun die Mutter der Reality-TV-Bekanntheit zu Wort und nimmt ihre Tochter in Schutz. "Cora wusste nicht, dass Ralf schwul ist", erklärt Ingrid Brinkmann gegenüber Bild. Der Streit zwischen den Eltern eines Sohnes entbrannte, nachdem sich Cora in einem Spiegel-Interview enttäuscht gezeigt hatte, nicht vorab über das Coming-out ihres Ex-Mannes in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Ralf setzte sich dagegen zur Wehr und veröffentlichte frühere Chat-Verläufe. Ingrid stärkt ihrer Tochter den Rücken: "Cora tut mir leid, wie sie jetzt in der Öffentlichkeit beschimpft und als Lügnerin hingestellt wird."

Doch damit nicht genug: Die 70-Jährige behauptet im Gespräch mit dem Blatt: "Er hat Gerüchte uns gegenüber immer dementiert." Laut Ingrid sei die Hochzeit der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin weder bezahlt noch arrangiert gewesen. "Cora hat Ralf aus Liebe geheiratet", meint sie und fügt hinzu: "Auch Ralf sagte uns, dass er Cora liebt." Über das Sexleben des Ex-Ehepaares spricht sie ebenfalls offen: "Er hat natürlich mit Cora geschlafen. Deshalb hielten wir es alle für ein böses Gerücht, Ralf sei schwul." Ihre Tochter sei "schnell schwanger" geworden und das "ohne künstliche" Befruchtung.

In der Ehe der beiden hätte es nach den Angaben der Oma von David Schumacher (22) viel Streit gegeben. In einem Gespräch mit dem ehemaligen Rennfahrer ging dieser dann sogar auf die Gerüchte ein: "Ich habe mit Ralf geredet und ihn gefragt, warum es immer Ärger gebe. Er saß mir gegenüber und sagte: 'Ingrid, ich sage dir, ich bin definitiv nicht schwul. Das sind nur Gerüchte'." Cora habe um ihren Mann gekämpft, "aber ein Ralf Schumacher lässt sich von nichts und niemandem was vorschreiben."

Getty Images Cora und Ralf Schumacher bei der Charity Gala "Ein Herz für Kinder", Dezember 2006

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

