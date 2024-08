"Absoluter Horror": So steht Georgina Fleur zu ihrer Mutter

So ehrlich hat Georgina Fleur (34) noch nie über ihre Familie gesprochen. Im Gespräch mit ihren Kollegen beim Allstars-Dschungelcamp packt der Realitystar nun über Mama Gerti Bülowius aus. "Jedes Mal, wenn sie bei mir ist, ist es der absolute Horror", offenbart sie Sarah Knappik (37) und Danni Büchner (46) am Lagerfeuer. Im Interview fügt der Rotschopf hinzu: "Ich habe noch nie ein gutes Verhältnis mit meiner Mutter gehabt. Ich bin mit 14 zu Hause ausgezogen und seitdem waren wir nie auf einer guten Ebene."

Als Georgina selbst Nachwuchs bekam, habe sie sich nach einer engeren Beziehung zu ihrer Mama gesehnt. "Vielleicht war sie keine gute Mutter, aber vielleicht kann sie eine gute Oma werden", beschreibt die erfahrene Dschungelcamperin ihre damalige Stimmung. Allerdings habe Gerti keinen Tag als Babysitterin für ihr Enkelkind überstanden, ohne die Kampf der Realitystars-Bekanntheit panisch anzurufen. Momentan habe Georgina deshalb kaum Kontakt zu ihrer Mutter und würde ihr auch nie wieder ihre Tochter anvertrauen.

Ähnlich emotional zeigte sich die TV-Bekanntheit schon einen Tag zuvor. Nachdem es zu Unstimmigkeiten im Team gekommen war und Georgina gefrustet gewirkt hatte, fragte sich Mola Adebisi (51): "Was hat die denn jetzt?" Doch das brachte das Fass zum Überlaufen. "Ich will nach Hause. Mich am frühen Morgen schon zum Weinen zu bringen, Kompliment an all die Leute hier, das ist eine Glanzleistung", schluchzte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Hanka Rackwitz (55) versuchte daraufhin, ihre Mitcamperin aufzumuntern, lästerte aber kurz danach im Dschungel-Telefon über sie.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Mutter Gerti

RTL+ Georgina Fleur, Realitystar

