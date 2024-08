Carmen Geiss raubt ihren Fans im heißen Leo-Kleid den Atem

Carmen Geiss (59) verzaubert ihre Fans in einem sexy Leo-Kleid! Auf Instagram veröffentlicht die beliebte Fernsehdarstellerin einige Schnappschüsse aus ihrem Urlaub in der Türkei. Die Ehefrau von Robert Geiss (60) schmiss sich für die heißen Aufnahmen in einen leicht transparenten Fummel im Animal-Print-Look. "Bodrum ist einfach ein Traum. Das letzte Mal waren wir hier vor fünf Jahren. Es wurde Zeit, dass wir wieder zurückkommen", schwärmt die zweifache Mama von ihrem Reiseziel unter dem Beitrag.

Der Post sorgt bei Carmens Fans für Schnappatmung. "Wow. Was für ein schöner Anblick… Nicht nur Bodrum ist wunderschön. Du bist eine Hammererscheinung", "Carmen, du siehst bombe aus, mega ist viel zu wenig" oder "So eine tolle Figur. Ich ziehe meinen Hut", lauten nur drei der unzähligen positiven Kommentare. Auch Davina (21) und Shania Geiss (20) kommentieren den Beitrag ihrer Mama begeistert.

Erst kürzlich versetzte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans in große Sorge. Carmen musste aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenentzündung nämlich ihre Dreharbeiten in Österreich abbrechen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Vor knapp zwei Wochen gab sie im RTL-Interview dann aber Entwarnung: "Ja, mir geht es auf jeden Fall wieder gut und ich bin auch aus dem Krankenhaus seit gestern". Und mit ihren tollen Urlaubsschnappschüssen hat die 59-Jährige diese Aussage jetzt auch untermauert.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Bodrum 2024

Instagram / Carmen Geiss TV-Star Carmen Geiss im August 2024

