Auf dem Weg der Besserung: Carmen Geiss aus Klinik entlassen

Carmen Geiss (59) versetzte ihre Fans gestern in große Sorge: Die Reality-TV-Bekanntheit teilte mit, dass sie ihre Dreharbeiten in Österreich unterbrechen musste, da sie aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenentzündung in einer Klinik behandelt werden muss. Zudem postete sie ein Foto, das sie völlig erschöpft in einem Krankenbett zeigt. Heute gibt es aber schon wieder Entwarnung: Carmen ist bereits wieder auf dem Weg der Besserung. "Ja, mir geht es auf jeden Fall wieder gut und ich bin auch aus dem Krankenhaus seit gestern", erklärt die Zweifach-Mama gegenüber RTL.

Auch wenn es der 59-Jährigen nun schon wieder besser geht, muss sie sich in den kommenden Wochen erst mal ein wenig zurücknehmen und auf ihre Gesundheit achten. Da muss die Unternehmerin auch ihren Lifestyle etwas anpassen. "Jetzt brauche ich noch die nächsten zwei bis drei Wochen eine Art Detox – also muss aufpassen, was ich esse, darf keinen Alkohol trinken und sollte Stress vermeiden. Dann müsste ich wieder die Alte sein!", schildert sie im Interview mit dem Sender.

Carmen und ihr Mann Robert Geiss (60) sind schon seit Jahren fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Der gebürtige Kölner war durch den Verkauf seiner Marke Uncle Sam zum Millionär geworden und wohnt seit vielen Jahren mit seiner Frau und ihren zwei gemeinsamen Töchtern in Monaco. In ihrer TV-Show Die Geissens gewähren die vier den Zuschauern Einblicke in ihr luxuriöses Leben.

Instagram / Carmen Geiss TV-Star Carmen Geiss, im August 2024

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in New York

