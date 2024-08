Chers Sohn Elijah bei Drinks mit unbekannter Frau gesichtet

Vor wenigen Monaten stand er noch mit seiner Mutter Cher (78) vor Gericht – Anfang August wurde Elijah Blue Allman (48) nun dabei gesehen, wie er einen gemütlichen Cocktail-Abend in weiblicher Begleitung verbrachte. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist der Gitarrist in einem Luxushotel in Los Angeles zu sehen. Ein Augenzeuge beobachtete die Situation und berichtet: "Elijah verbrachte die meiste Zeit am Pool und rauchte Kette mit seinem Freund." Bis sich schließlich eine Frau zu ihm gesellt habe: "Jeden Abend, pünktlich gegen 19 Uhr, kam eine blonde Frau Anfang 30 zu Elijah und blieb für etwa dreieinhalb Stunden bei ihm."

Doch wer ist die blonde Dame, die dem 47-Jährigen jeden Abend Gesellschaft leistete? Offensichtlich handelte es sich dabei nicht um seine Ehefrau Marieangela King. Obwohl Chers Sprössling während seines Aufenthaltes Alkohol konsumierte, machte er auf die Quelle einen stabilen Eindruck: "Elijah ist zurück und sieht viel besser aus als letztes Jahr um diese Zeit, als er auf dem Bürgersteig vor seinem Hotel ohnmächtig wurde." Er habe sich unauffällig verhalten, lediglich sein ungewöhnliches Outfit – eine langes graues Gewandt – zog die Blicke auf sich.

Es scheint, als hätte sich der Musiker von dem strapaziösen Rechtsstreit mit seiner Mutter erholt. Die 77-Jährige forderte Ende vergangenen Jahres eine Notfallvormundschaft für ihren Sohn, da sie sich große Sorgen um seine Gesundheit machte. Als er eine hohe Zahlung aus dem Treuhandfonds seines verstorbenen Vaters erhalten sollte, befürchtete die Popikone, ihr Sprössling sei aufgrund starker Drogenabhängigkeit und damit verbundener psychischer Problemen nicht in der Lage, verantwortungsvoll darüber zu verfügen. Sie fürchtete sogar, er könne damit sein Leben gefährden. Im vergangenen Mai einigten sich die beiden aber schließlich außergerichtlich in einer Mediationssitzung.

Anzeige Anzeige

Instagram / elijahblueoffic Elijah Blue Allman im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher mit ihrem Elijah Blue, 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Elijah sich bald dazu äußern wird, wer die unbekannte Frau an seiner Seite war? Ja, ich denke schon. Nein, ich glaube, dazu wird er sich nicht äußern – das war bestimmt nur eine gute Freundin. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de