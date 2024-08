Diese Fotos zeigen Ben Affleck kurz nach den Scheidungsnews

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) lassen sich scheiden – die "Jenny From The Block"-Sängerin hat am 20. August offiziell die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht. Jetzt wurde der "Batman"-Star erstmals seit der Bekanntgabe in der Öffentlichkeit gesichtet. Diese Fotos, die jetzt unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen den 52-Jährigen am Dienstag in Los Angeles. Auf den Schnappschüssen trägt der US-Amerikaner ein graues T-Shirt, blaue Jeans und schwarz-weiße Sneaker. Seine Augen versteckt er außerdem hinter einer großen Sonnenbrille. Doch ein Accessoire fehlt: Ben hat inzwischen bereits seinen Ehering abgelegt!

Wie TMZ berichtet, reichte J.Lo die Scheidung am Dienstag offiziell beim L.A. County Superior Court ein. Die Trennung fand laut den Dokumenten aber schon einige Monate zuvor statt – und zwar am 26. April. Aus den Papieren geht außerdem hervor, dass der Schauspieler und die Sängerin keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Aus welchen Gründen genau sich die Hollywoodstars dazu entschieden, ihre Ehe zu beenden, ist bislang hingegen noch nicht klar.

Ben und Jennifer kennen sich schon seit vielen Jahren. Der "Gone Girl"-Darsteller und die "On The Floor"-Interpretin dateten sich bereits Anfang der 2000er-Jahre. Kurz vor ihrer damals geplanten Hochzeit trennte sich das Paar allerdings. Rund 18 Jahre später feierten sie dann aber ihr großes Liebescomeback und heirateten 2021 tatsächlich. Doch auch ihr zweiter Versuch in Sachen Liebe fand jetzt ein Ende.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

