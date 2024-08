Folge acht: Diese "Princess Charming"-Singles müssen gehen

Lea Hoppenworth hat bei Princess Charming die Qual der Wahl. In der achten Folge muss sie sich wieder einmal entscheiden, welche Singles sie weiter kennenlernen möchte und wer seine Koffer packen muss. In der Kettenzeremonie offenbart die Berlinerin den Kandidatinnen Laura, Hang und Marjam, dass sie in der kurzen Zeit keine Gefühle für sie aufbauen konnte. Die große Überraschung folgt prompt: Auch für Kathi ist die Reise vorbei. Doch die 28-Jährige reagiert gefasst auf die traurige Nachricht und lädt Lea ein: "Falls du mal in Regensburg vorbeischaust, zeige ich dir gerne die Stadt."

Die anderen Kandidatinnen können diese Entscheidung kaum fassen. "Ich bin gerade so schockiert", flüstert Sarah Maike zu. Kurz zuvor durfte sich Kathi nämlich noch über viel Zweisamkeit mit der diesjährigen "Princess Charming" freuen. In der vorherigen Episode genossen die beiden Ladys Massagen am Strand. Nach dem Date schwärmte Lea im Interview vom "Frechness-Faktor" der Blondine. "Nett sein kann jeder. Charmant und frech sein ist eine Kunst und das finde ich sehr sexy", verriet die begeisterte Werbetexterin.

Bei den Zuschauern sorgt Kathis Exit ebenfalls für Empörung. Ein User kommentiert unter einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show: "Sehr schade, dass Kathi gehen musste. Sie war meiner Meinung nach wirklich die reflektierteste, für eine längere Beziehung fähigste Person in der Villa. Aber im Endeffekt hat sie einen Herzensmenschen verdient, der sie auch als Nummer eins wählt." Ein Fan merkt außerdem an, dass Kandidatin Kathi zuvor von Leas Freundinnen Fiona und Ramona für ein Einzeldate ausgewählt wurde: "Es wirkt, als hätte es gar kein Gewicht, was für einen Eindruck ihre Freundinnen da hatten. Wozu hat man sie dann eingeladen?"

Instagram / kathi_lui_ Kathi, "Princess Charming"-Teilnehmerin

RTL Ramona, Fiona und Lea Hoppenworth bei "Princess Charming" 2024

