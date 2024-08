So finden Leas Freundinnen die "Princess Charming"-Singles

Für Lea Hoppenworth lief bei Princess Charming bis jetzt nicht immer alles rosig. Umso mehr freut sich die TV-Prinzessin nun über den Besuch ihrer Freundinnen Ramona und Fiona. Nach einer emotionalen Begrüßung geht es für die Gäste aus der Heimat in die Villa der Singles. In den dortigen Einzelgesprächen kann sich Kandidatin Kathi am besten präsentieren. Direkt zu Beginn plaudert sie aus, warum sie mehr Zeit mit ihrer Herzdame braucht: "Ich bin noch nicht geküsst worden." Auch ihre Gedanken über Beziehungen "auf Augenhöhe" imponieren den Herzensmenschen der Berlinerin, sodass sie sich entscheiden, der Therapeutin ein Einzeldate mit Lea zu verschaffen.

Eine Kandidatin kennen die Freundinnen von Lea schon. Mit Maike habe die Princess etwa ein Jahr vor der Show eine Sommerromanze gehabt, wodurch sie sich schon häufig über den Weg gelaufen seien. Allerdings stellen die zwei bei Maike eine Veränderung fest, wie Ramona erklärt: "Ich habe mich sehr gefreut, sie zu sehen. Sie war sehr angenehm und sehr nahbar." Fiona ergänzt, dass sie die Berlinerin so noch gar nicht gekannt hätten.

Zwischen Lea und Maike kippte die Stimmung in der vergangenen Folge. Nachdem sich die Princess schon entschieden hatte, dass die Kuppelshow für die Single-Dame weitergehen sollte, überraschte Maike sie mit einem Geständnis. Anders als die Blondine wolle sie in Zukunft keine monogame Beziehung führen. Im Gespräch mit Promiflash stellte Maike klar, warum sie diese Problematik nicht früher angesprochen hatte. "Da lagen erst einmal einige andere Themen auf dem Tisch, die geklärt werden mussten", berichtete die Marketing-Expertin.

RTL / Ma Katharina, "Princess Charming"-Teilnehmerin

RTL Kandidatin Maike und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

