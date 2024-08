"Frech": Wird "Princess Charming"-Kathi zu Leas Favoritin?

Bei Princess Charming sind in den vergangenen Folgen mehrere Favoritinnen abgereist, sodass sich Lea Hoppenworth umorientieren muss. Eine Kandidatin wittert jetzt ihre Chance. Kathi wird in Folge sieben auf ein Gruppendate eingeladen, bei dem die Singles am Strand Sport machen. Die sonst eher schüchterne Blondine kommt dabei richtig aus sich heraus und beeindruckt die Princess mit ihrem "Frechness-Faktor", wie Lea es bezeichnet. Im Einzelinterview führt die Berlinerin aus: "Nett sein kann jeder. Charmant und frech sein ist eine Kunst und das finde ich sehr sexy."

Nachdem es bei dem Gruppendate zwischen den beiden knistert, entscheidet sich die Princess, Kathi bei sich zu behalten. Am Strand warten Massageliegen auf die beiden Ladys und sie werden prompt von zwei Profis durchgeknetet. Dabei sprechen die TV-Stars über ein wichtiges Thema, das bei anderen Singles zu Meinungsverschiedenheiten mit Lea geführt hatte. "Ich könnte mit keiner Person eine Beziehung eingehen, die sich eine Poly-Beziehung wünscht", erklärt die Kandidatin zu Leas Freude und ergänzt: "Liebe ist nicht begrenzt, aber Zeit und Energie sind halt begrenzt."

Zurück in der Villa berichtet Kathi freudestrahlend von ihrem Date. "Ich hab Leas Brüste gesehen und sie meine", sprudelt es aus ihr heraus. Dabei bemerkt die systemische Therapeutin, dass die Singles überrascht von ihrer Verbindung zu Lea wirken. Zuvor schien es, als hätten andere Kandidatinnen die Nase vorn. In den vergangenen Folgen flirtete sich besonders Marlen in die Gunst der Werbetexterin. Allerdings wirkt die Berlinerin momentan, als würde sie das Liebesdreieck mit Inci ablenken.

RTL Kathi und Lea von "Princess Charming" 2024

RTL / Markus Hertrich Marlen, "Princess Charming"-Kandidatin

