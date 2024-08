Jennifer Garner hält sich aus Bennifer-Scheidungsdrama raus

Gestern reichte Jennifer Lopez (55) offiziell die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Ben Affleck (52) ein und bestätigte damit die monatelangen Trennungsgerüchte. In den vergangenen schweren Monaten unterstützte Jennifer Garner (52) ihren Ex und verbrachte viel Zeit mit ihm. An dem Tag, an dem Bennifers Scheidung publik wurde, hatte Jennifer wohl anderes zu tun, als sich mit dem Scheidungsdrama ihres Ex-Mannes herumzuschlagen. So, als sei nichts Besonderes vorgefallen, teilte die Schauspielerin heitere Alltagseinblicke in ihrer Instagram-Story. Unter anderem promotete sie ihr neues Kinderbuch, pflückte im Garten Pfirsiche und teilte einen Schnappschuss hinter den Kulissen mit ihrem Schauspielkollegen Ryan Reynolds (47).

Noch vor wenigen Tagen zeigten sich Ben und die Mutter seiner Kinder als eingeschworene Einheit inmitten des Trennungsdramas. Das einstige Ehepaar, das drei gemeinsame Kinder hat, wurde beispielsweise zusammen in New Haven gesichtet. Dort besuchten die beiden Schauspieler ihre älteste Tochter Violet (18), die in der Stadt an der Elite-Uni Yale besucht. Mit der frischgebackenen Studentin und ihrem Geschwisterkind Fin (15) genossen die Hollywood-Stars ein entspanntes Familienabendessen. Wie Bilder, welche Page Six veröffentlichte, zeigen, war der dritte Spross der einstigen Eheleute, Sohnemann Samuel (12), nicht mit von der Partie.

Die Körpersprache-Expertin Judi James analysierte das Verhalten zwischen den Ex-Partnern auf Schnappschüssen, die Ben und Jennifer bei einem kürzlichen Treffen zeigen. Auf den von Daily Mail veröffentlichten Bildern tauschen die beiden liebevolle Blicke aus. "Ben scheint sich hier in den sicheren, vertrauten Hafen seiner Ex-Frau und seiner Kinder zurückzuziehen, während seine aktuellen Eheprobleme um ihn herum verwehen", deutete die Expertin die ungewöhnliche Vertrautheit zwischen den einstigen Eheleuten.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

