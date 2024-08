Ben Affleck und Ex Jennifer zeigen sich weiterhin vereint

Bei Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52) war Familienzeit angesagt. Das einstige Ehepaar wurde am vergangenen Wochenende in New Haven gesichtet – in der Stadt, in der ihre älteste Tochter von nun an die Elite-Universität Yale besucht. Wie Bilder zeigen, die Page Six vorliegen, genossen die beiden Schauspieler am Sonntag gemeinsam mit Violet (18) und ihrem zweiten Kind Fin (15) ein entspanntes Abendessen. Ihr Sohn Samuel (12) war währenddessen jedoch nicht anwesend.

Dass der "Gone Girl"-Darsteller seine Tochter bei ihrem Umzug an die Ostküste unterstützt, ist nicht verwunderlich – denn erst kürzlich wurde berichtet, dass Ben sich auf den bevorstehenden Uni-Start der 18-Jährigen fokussiert. "Ben ist sehr darauf konzentriert, alles für Violets Umzug vorzubereiten", erklärte eine Quelle gegenüber People und ergänzte: "Es ist natürlich eine große Sache für die ganze Familie, und sie waren alle so aufgeregt in den letzten Wochen."

Außerdem scheint die Ablenkung dem 52-Jährigen gutzutun. Berichten zufolge stehen Ben und seine Ehefrau Jennifer Lopez (55) nämlich kurz vor der Scheidung. In dieser Zeit scheint er Zuflucht bei seiner Familie zu suchen – und ebenso bei seiner einstigen Partnerin, wie die Körpersprache-Expertin Judi James vermutet. "Ben scheint sich hier in den sicheren, vertrauten Hafen seiner Ex-Frau und seiner Kinder zurückzuziehen, während seine aktuellen Eheprobleme um ihn herum verwehen", deutete sie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, auf denen der "Batman"-Star der "30 über Nacht"-Bekanntheit liebevoll in die Augen schaute.

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck und seine Tochter Violet, Juli 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

