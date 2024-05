Quelle verrät: So läuft es bei Kaia Gerber und Austin Butler

Schon seit mehr als zwei Jahren gehen Austin Butler (32) und Kaia Gerber (22) Seite an Seite durchs Leben. Ihre Beziehung halten die beiden jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun gibt ein Insider neue Einblicke in das Liebesleben des Paars. Am Memorial-Day-Wochenende waren Kaia und Austin zusammen in New York unterwegs. "Sie hielten auf dem ganzen Weg zum Abendessen Händchen und blieben ein paar Mal stehen und umarmten sich, bevor sie [am 24. Mai] in einen Club gingen. Sie sahen definitiv glücklich und verliebt aus", plaudert die Quelle gegenüber People aus.

"Kaia und Austin halten sich super", erzählt der Insider weiter und fügt hinzu, dass die beiden "immer noch glücklich und verliebt" seien. Das Paar ließ den Abend nach einem gemeinsamen Dinner in einem Jazzclub im New Yorker West Village ausklingen. Nach ihrer Datenight machte sich der "Elvis"-Darsteller auf den Weg zum Indy 500, einem der ältesten und traditionsreichsten Rundstreckenautorennen der Welt. Austin wurde die Ehre zuteil, die grüne Flagge beim Start des Rennens auf dem Indianapolis Motor Speedway zu schwenken.

Nach vielen Spekulationen machten die beiden ihre Beziehung im März 2022 publik. Seither sind die gemeinsamen Auftritte von Austin und Kaia rar gesät. Zuletzt zeigten sich Kaia und der "Dune"-Darsteller anlässlich der Premiere von "Dune: Part Two" im Februar händchenhaltend in der Öffentlichkeit. Vor Kurzem gab die Tochter von Cindy Crawford (58) gegenüber WSJ. Magazine preis, weshalb sie Details zu ihrer Beziehung lieber für sich behält: "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind."

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf einer Gala

MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in London 2024

