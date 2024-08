Loredana Wollny kämpft mit "gesundheitlichen Problemen"

In den vergangenen Wochen wurde es ruhig um Loredana Wollny (20). Im Netz meldete sich der Realitystar bereits seit längerem nicht mehr bei seinen Fans zu Wort – bis jetzt! "Von uns kam in letzter Zeit absolut gar nichts, weil ich einige gesundheitliche Probleme hatte", verkündet die Tochter von Silvia Wollny (59) in ihrer Instagram-Story, während sie mit ihrem Verlobten Servet im Wartezimmer einer Arztpraxis sitzt.

Welche gesundheitlichen Beschwerden Loredana hat, will sie vorerst allerdings nicht im Netz verraten: "Was für gesundheitliche Probleme kann ich euch hoffentlich ganz bald verraten und mit euch ganz offen darüber sprechen." In dieser vermutlich kräftezehrenden Zeit bekommt die 20-Jährige vor allem von ihrem Partner Servet Unterstützung. Wie eng das Band zwischen den jungen Erwachsenen wirklich ist, bewiesen sie erst Anfang Juli. Loredana ließ sich nämlich ein Tattoo mit dem Namen ihres Freundes stechen.

Loredana und Servet lernten sich in einer Bar in der Türkei kennen und fingen dann an, über Instagram zu schreiben. Die Verlobung und die Geburt des kleinen Aurelios am 20. Dezember 2022 krönten dann das Liebesglück der jungen Familie. Viele Fans fragten sich, wieso Servet, der in der Türkei geboren und aufgewachsen ist, so gut Deutsch sprechen kann. "Servet hat von klein auf im Tourismus gearbeitet, da hat er es gelernt", erklärte Loredana vor einiger Zeit in ihrer Instagram-Story.

