Loredana Wollny lässt sich Namen ihres Partners tätowieren!

Sie ist verliebt und das darf auch gerne jeder wissen: Loredana Wollny (20) ist seit einiger Zeit mit ihrem Liebsten Servet zusammen. Anscheinend läuft es zwischen den Turteltauben besser denn je, denn das Nesthäkchen der Wollnys hat sich Servets Namen auf die Haut unter ihrem linken Schlüsselbein stechen lassen! In ihrer Instagram-Story zeigt sie nun stolz das frisch gestochene Tattoo: Der Name ihres Partners verzweigt sich mit einer Blume, deren feiner Stängel das Unendlichkeitssymbol bildet. Außerdem kann man auch das Datum des 17. April erkennen. Ob es sich dabei um sein Geburtsdatum handelt? Der Geburtstag von Söhnchen Aurelio ist es auf jeden Fall nicht, der ist immerhin im Dezember auf die Welt gekommen.

Natürlich haben die Fans von Loredana jede Menge Fragen zu dem Tattoo, die die junge Mutter auch gerne beantwortet. So erklärt sie, dass das Tattoo eine Überraschung für ihren Partner gewesen sei und er sich darüber sehr gefreut habe. Allerdings fragen sich die Fans auch, was mit dem Tattoo wird, falls die beiden sich trennen sollten. "Über so was brauche ich nicht nachzudenken. Man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber wichtig ist das Jetzt. Ich liebe Servet und er ist der Vater von meinem Sohn, somit für immer ein Teil meines/unseres Lebens. Liebe dich, mein Schatz", beantwortet Loredana die Frage ebenfalls in ihrer Story.

Loredana und Servet sind bereits seit über einem Jahr verlobt. Wie im vergangenen Jahr auch in ihrer Kultserie Die Wollnys gezeigt wurde, war der Antrag unglaublich romantisch. Servet bat nicht nur um den Segen von Silvia Wollny (59) und ihrem Mann Harald, sondern plante die Überraschung ganz alleine – während eines wunderschönen Sonnenuntergangs am Strand, umgeben von Fackeln und Deko, hielt er um ihre Hand an. Bis jetzt gaben die jungen Eltern allerdings keine weiteren Details zur Planung der Hochzeit preis.

Instagram / loredanawollny Loredanas Tattoo

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Verlobten und ihrem Sohn Aurelio

Was haltet ihr von Loredanas Tattoo?



