Machine Gun Kelly wurde wegen seiner Tochter Casie clean

Machine Gun Kelly (34) hat enthüllt, dass seine Tochter Casie für seinen Entschluss, nüchtern zu werden, ausschlaggebend gewesen sei. Wie der Musiker im Podcast "Million Dollaz Worth of Game" offen preisgibt, sei die inzwischen 15-Jährige erst 11 oder 12 Jahre alt gewesen, als sie ihn auf seinen Drogenkonsum angesprochen habe. "Es begann damit, dass meine Tochter sagte: 'Papa, ich merke, wenn du high bist.' Das hat mir das Herz gebrochen. Es war die ultimative Enttäuschung." Casies Worte führten letztlich dazu, dass sich der Rocker dazu entschied, sein Leben zu ändern und sich von Drogen zu befreien.

Dieser Prozess war jedoch nicht einfach. Der 34-Jährige gesteht, dass die Drogen eine starke Kontrolle über ihn hatten und es lange dauerte, bis er sich wirklich von ihnen lösen konnte. "Das war der erste Schritt für mich. Um der Vater zu sein, den ich mir als Vater gewünscht hätte, muss ich diesen Generationsfluch für mein Kind brechen", erklärte MGK, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, weiter. Im "Dumb Blonde"-Podcast verriet er vor wenigen Wochen, dass er nach seiner Europatour im Jahr 2023 dann den Entschluss gefasst habe, sich selbst in eine Entzugsklinik einzuweisen – still und heimlich: "Das war das erste Mal, dass ich eine Reha gemacht habe. Sie haben mir so viele Möglichkeiten gezeigt, wie ich mit meinem Körper umgehen kann, woher die Wut kommt und wie ich sie unterdrücken kann." Seit dem Ende der Behandlung – August 2023 – habe er keinen Alkohol mehr getrunken.

Casie bekam der "Forget Me Too"-Interpret in seinen Teenie-Jahren mit seiner Ex-Freundin Emma Cannon. Zu seiner Tochter pflegt er eine sehr enge Beziehung, wie MGK regelmäßig im Netz zeigt. Vor wenigen Wochen teilte er in seiner Instagram-Story beispielsweise ein paar Eindrücke von Casies 15. Geburtstag, an dem der Musiker seine Tochter offenbar mit einer kleinen Party überraschte. In einem seiner Clips schaut Casie ganz erstaunt, als sie einen mit pinkfarbenen Luftballons geschmückten Raum betritt. Weitere Kinder hat der US-Amerikaner bisher noch nicht. Mit seiner Partnerin Megan Fox (38) habe er aber bereits über zukünftigen Nachwuchs gesprochen.

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

Instagram / machinegunkelly Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im Juli 2024

