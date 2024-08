Nächster Ex: Eric Sindermann äußert sich zum Cora-Ralf-Drama

Cora Schumacher (47) füllt momentan die Schlagzeilen. Ihre Behauptung, nichts von der sexuellen Orientierung ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (49) gewusst zu haben, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die einstige Frau des Rennfahrers gibt an, von Ralfs Coming-out erst durch die Medien erfahren zu haben. Der Auto-Fan dementierte ihre Aussage und führte im Netz sogar Beweise an. Nun meldet sich Coras Ex-Partner Eric Sindermann (36) gegenüber t-online zu Wort und meint: "Ob sie wirklich schon vorher von seinem Coming-out wusste, kann ich nicht genau sagen, aber ich denke schon."

Eric scheint außerdem der Meinung zu sein, dass Cora der Mund verboten wurde. "Dass Ralf schwul war, war in der Promiszene natürlich immer ein offenes Geheimnis. Auch ich hatte Cora am Anfang gefragt, ob da etwas dran ist. Doch Cora war bei diesem Thema sehr zurückhaltend, und man merkte, dass sie nichts dazu sagen durfte", verrät er dem Newsportal. Dennoch betont er, hinter seiner Ex-Partnerin zu stehen und ihr den Rücken zu stärken. "Ich wünsche ihr, dass sie bald den perfekten Mann trifft. Denn sie ist eine tolle Frau", gibt der Realitystar zu verstehen.

Cora und Eric lernten sich 2020 in der Datingshow "Coras House of Love" kennen und gingen anschließend eine kurze Zeit als Paar durchs Leben. Eric ist aber nicht der einzige Ex-Partner, der sich zum Cora-Ralf-Drama geäußert hat. Auch Denny Heidrich (36) meldete sich diesbezüglich zu Wort. Unter dem Instagram-Beitrag, in dem Ralf einen Screenshot vom Chatverlauf zwischen ihm und Cora veröffentlichte, kommentierte der Boxer: "Schon 2020 war das ein großes Thema am Telefon zwischen ihr und einem bekannten Österreicher." Wer dieser bekannte Österreicher sein soll, verrät Denny nicht, fügte aber hinzu: "Dieses ständige Verbreiten von Unwahrheiten sollte nun endlich ein Ende haben."

ActionPress Cora Schumacher und Eric Sindermann in Köln

ActionPress/ Nicole Kubelka / Future Image Denny Heidrich bei der Releaseparty von Dr.Sindsen

