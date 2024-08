Natascha Ochsenknecht teilt tolle Fotos mit ihren Enkelinnen

Vor wenigen Tagen feierte Natascha Ochsenknecht (60) ihren 60. Geburtstag. Obwohl die Feierlichkeiten bereits vorbei sind, lässt die Reality-TV-Bekanntheit es sich nicht nehmen, auch jetzt noch einige Eindrücke des Tages auf ihrem Instagram-Account zu teilen. Ein besonders goldiger Schnappschuss in ihrer Story zeigt die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (68) mit ihren beiden Enkelinnen, Snow Elanie und Mavie Handio. Die Schauspielerin hat die kleinen Sprösslinge fest im Arm und hält ihnen je einen Ballon vors Gesicht. Damit schützt sie die Identitäten der Mädchen. Sie schreibt dazu: "Meine kleinen Mädchen" und setzt dahinter ein pinkes Herz-Emoji.

Das Foto wurde auch von Snows Mama, Yeliz Koc (30), in ihrer eigenen Story geteilt. Damit zeigt sie, wie gut das Verhältnis zwischen den beiden Frauen mittlerweile ist. Da der Papa der Kleinen, Jimi Blue Ochsenknecht (32), seine Rolle als Vater immer noch ablehnt und sich öffentlich gegen seine Tochter stellt, fehlte Yeliz lange das Vertrauen in ihre ehemalige Schwiegermutter in spe. Wie sie in der dritten Staffel von Diese Ochsenknechts allerdings verriet, habe sich das mittlerweile geändert. "Ich freue mich, wenn du da bist und ich finde es wirklich normal. Wir haben uns immer gut verstanden, bis es eskaliert ist", erklärte die Influencerin.

Auch die Mama von Mavie steht zu der ehemaligen Partnerin ihres Bruders. Cheyenne (24) vertritt schon lange die Meinung, dass das Verhalten von Jimi unmöglich sei: Für sie ist und bleibt Snow ein Teil ihrer Familie. "Mir ist der Kontakt extrem wichtig. Snowy hat eine Seele aus Gold und ich möchte sie aufwachsen sehen", betonte die Influencerin in ihrer Story auf der Social-Media-Plattform. Sie organisiere sogar Videoanrufe und lade sie zu allen Geburtstagen mit ein, um das Verhältnis zwischen den beiden zu stärken.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihren Enkelinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Natascha so stolz ihre Enkelinnen präsentiert? Ich finde das total niedlich! Sie scheint eine gute Oma zu sein. Ich finde es komisch. Solche Fotos wirken immer sehr aufgesetzt auf mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de