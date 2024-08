"Princess Charming"-Maike erklärt ihr plötzliches Geständnis

In der Kettenzeremonie der aktuellen Princess Charming-Episode wurde es sehr dramatisch. Maike teilte Lea Hoppenworth nach der Entscheidung mit, dass sie vermutlich Meinungsverschiedenheiten bei dem Thema Monogamie haben könnten, da sie sich eine offene Beziehung wünscht. Im Promiflash-Interview berichtet die Kandidatin nun, wieso sie das nicht ansprach, als die beiden vor der Show eine kurze Sommerromanze hatten: "Letztes Jahr habe ich vor unserem ersten Date kommuniziert, dass ich aktuell keine Beziehung möchte, sondern nur locker date. Daher waren Beziehungskonzepte kein Thema", stellt die Brünette klar.

Auch in der Kuppelsendung sei für diese Gespräche keine Zeit gewesen. Maike stellt fest: "Da lagen erst einmal einige andere Themen auf dem Tisch, die geklärt werden mussten." Bei ihrem Einzeldate habe sie keine Chance gehabt, über offene Beziehungen zu plaudern. Außerdem habe sie erst einmal schauen wollen, wie sich ihr Flirt entwickelt. Als sie dann in der Entscheidungsnacht dazu kam, sei ihr "total schlecht" gewesen und sie habe all ihren Mut zusammennehmen müssen, um es anzusprechen.

Schon bei einer anderen Kandidatin sorgten die unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf Beziehungen für Probleme. Lucia bekam das erste Übernachtungsdate von Lea, schlief allerdings in der nächsten Nacht mit Seleya. Für die Leipzigerin war es kein Problem, mehrere Personen gleichzeitig kennenzulernen, doch für die Princess war es ein Dealbreaker. Die zwei Kandidatinnen fanden nach ihrem "Princess Charming"-Exit allerdings ein gutes Ende: Lucia und Seleya sind seitdem ein Paar!

RTL Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

Instagram / revolucia_ Seleya und Lucia von "Princess Charming" 2024

Was haltet ihr von Maikes Erklärung? Ich finde es total verständlich, dass sie die Kennenlernphase abgewartet hat. Ich weiß nicht. Bei dem Date hätte sie es doch ansprechen können. Ergebnis anzeigen



