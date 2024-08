Tammy Hembrow zeigt nach Brust-OP stolz ihre neuen Kurven

Anfang dieses Monats hat Tammy Hembrow (30) eine kleine Beichte abgelegt: Sie hat sich einer OP unterzogen, um ihre Brustimplantate richten und vergrößern zu lassen. Die geheilten Resultate teilt die Australierin jetzt mit einem Beitrag mit ihren Fans auf Instagram. In einem blauen Bikini mit floralem Muster setzt die Influencerin ihre neuen Kurven perfekt in Szene, während sie sexy einen Schmollmund zieht oder leicht lächelt. Dazu schreibt sie: "Es wird wärmer." Sie bezieht sich damit auf die Sommermonate, die in Australien bald beginnen. Dahinter setzt sie noch ein Strand-Emoji, um den Post abzurunden.

Auch ihren Fans fällt auf, dass sich am Körper der Fitness-Unternehmerin eine ganz bestimmte Region verändert hat. "Du hast schon immer absolut umwerfend ausgesehen, aber wer auch immer deine Mädchen gemacht hat, hat einen absolut tollen Job gemacht. Sie passen wirklich gut zu deinem Körper und sitzen perfekt!", meint ein Supporter unter dem Beitrag und dem stimmen andere auch zu. Sie schreiben: "Die neuen Mädchen sind einfach sensationell! Ich bin beeindruckt!" und "Oh, sie sitzen einfach perfekt! Und das meine ich echt mit Respekt!" Allerdings sammelt sich auch einige Kritik zwischen den Komplimenten. So meint ein User zum Beispiel: "Ich liebe dich, aber du fängst an, wie eine Schauspielerin für Erwachsenenfilme auszusehen."

Die Kritik scheint der 30-Jährigen aber nicht besonders nahzugehen – besonders weil sie momentan gar keine Zeit hat, um sich mit Hatern herumzuschlagen. Sie steckt nämlich mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Matthew Zukowski. Erst im Herbst des vergangenen Jahres hatten die beiden Turteltauben ihre Beziehung öffentlich gemacht. Noch im Dezember verlobten sie sich, was für ganz schön Verwirrung bei ihren Fans gesorgt hatte. Doch wie die Blondine damals in einem Clip im Netz erklärte: "Noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher, so geliebt, so verstanden und so umsorgt gefühlt."

Instagram / tammyhembrow Die australische YouTuberin Tammy Hembrow

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow

