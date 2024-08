"Beauty & The Nerd"-Show eskaliert: Linda und Kim zoffen

Bei Beauty & The Nerd sollten sich die Teams mit einer Talentshow den Abend versüßen. Doch der Spaß endet unschön: Wegen eines Missverständnisses bekommen sich die Beautys Kim Virginia Hartung (29) und Linda Nobat (29) in die Haare. Kim sollte den beiden Gewinnern etwas vorstrippen, glaubte aber, ihr würde eine Show geboten. Als sie das begreift, weigert sich die Influencerin zu tanzen. "Das ist doch scheiße, dann brauche ich doch nicht dafür arbeiten", meckert Kim. Vor allem Linda versucht, ihre Konkurrentin zu überreden, die Show durchzuziehen. "Tanz einfach, du tanzt am besten – mach jetzt!", redet sie weiter auf Kim ein. Die wird immer genervter: "Ich habe schon keinen Bock mehr, weil ihr alle dumm seid!"

Dass Kim die anderen als "dumm" bezeichnet, ist vor allem den Mädels zu viel! Die eigentlich lustige Talentshow artet in eine heftige Diskussion aus und zwischen Linda und Kim eskaliert der Streit immer mehr. Salvatore Vassallo versucht zu schlichten: "Wieso nennt ihr euch alle Bitches? [...] Wir wollen Spaß haben und ihr sagt zu der Bitch!" Aber auch nachdem die 29-Jährige die Situation verlässt, ist nicht Schluss, denn Linda hört nicht auf. "Ich habe Fame bekommen, weil ich der Shit bin. Du hast Fame bekommen, weil ich ausgerastet bin, weil du eine falsche Schlange bist. Und das hast du heute wieder bewiesen", wettert sie weiter gegen Kim. In der Küche keifen die beiden sich sehr zum Unverständnis der anderen weiter an. Erst ihr Teamkollege Pierre schafft es, Linda zu beruhigen.

Kim ist nicht die erste, mit der Linda sich in die Haare bekommt. Schon in der Auftaktfolge zankt sie sich mit Christin Okpara (28). Gegenüber Promiflash erklärt Christin, was sie so sehr an ihrer Mitstreiterin gestört hat. "Ich habe direkt zu Anfang ihre schlechte Aura gespürt, sodass ich das Gefühl hatte, mich fern von dieser Person zu halten", betont sie. Zusätzlich sei ihr bewusst gewesen, dass Linda ihre größte Konkurrenz sei. Letztlich war es aber Christin, die als Erste ihre Koffer packen musste und mitsamt Nerd Daniel nach Hause fuhr.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Januar 2024

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

