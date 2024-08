Grund für Ehe-Aus? Joey Lawrence hatte angeblich eine Affäre

Eigentlich wirkten Joey Lawrence (48) und seine Ehefrau Samantha Cope wie das absolute Traumpaar – doch nach rund zwei Ehejahren reichte Letztere unerwartet die Scheidung ein. Die Gründe sind bisher nicht bekannt. Doch TMZ hat nun eine heiße Spur, die mehr Aufschluss über die Situation liefert. Angeblich hatte Joey eine Affäre mit seiner Schauspielkollegin Melinda Alves. Edward Rider, der Noch-Ehemann der Schauspielerin, hatte vor rund einem Monat die Scheidung eingereicht und laut den Scheidungspapieren, die dem Nachrichtenportal vorliegen, Ehebruch als Trennungsgrund angeführt. Edward habe demnach im März herausgefunden, dass Melinda und Joey angeblich miteinander schlafen.

In den Dokumenten spezifiziert der Ex der Schauspielerin die Anschuldigungen noch weiter: Die angebliche Affäre von Melinda und Joey soll Fahrt aufgenommen haben, nachdem sie gemeinsam am Film "Socked In For Christmas" gearbeitet hatten. Laut Edward habe es sich auch nicht um eine einmalige Sache gehandelt: Ihm zufolge ging die Liebschaft "zu verschiedenen anderen Zeiten und an verschiedenen anderen Orten" weiter.

Ob die Gerüchte stimmen, ist bisher noch fraglich, denn weder Melinda noch Joey haben sich bisher dazu öffentlich geäußert. In den Scheidungsdokumenten, welche Samantha laut TMZ erst kürzlich einreichte, ging dieser Verdacht bisher auch nicht hervor. Die 37-Jährige führte als Trennungsgrund lediglich "unüberbrückbare Differenzen" an und lässt damit Spielraum für Spekulationen. Was jedoch aufhorchen lässt: Samantha habe in den Scheidungspapieren das alleinige Sorgerecht ihrer gemeinsamen Tochter angefordert.

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope mit ihrer Tochter Dylan Rose

